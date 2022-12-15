Галерея ⟩ Санта-Клаус подарил членам Рийгикогу плюшевого льва и подкову на счастье

«Вы спросите, почему лев. А потому, что лев смелый, большой и умный. И, конечно же, он же является гербом нашей республики. Вот почему лев! Это такое милое животное, которому можно пожаловаться на все свои заботы, что бы ни пришло в голову», – объяснил Санта-Клаус.

Кроме льва, депутаты получили в подарок магнит в виде подковы. «Я дам вам практичный и весомый подарок. А именно – магнит в форме подковы, который приносит удачу, – сказал Санта-Клаус. – Это предвыборный магнит. Это такой большой магнит, что вы засовываете его в карман, когда весной отправляетесь на встречи с людьми, и я вам обещаю, избиратели так к вам и потянутся, отбоя от них не будет. Вам даже будет трудно от них избавиться».