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Увековечил: Ришарлисон сделал тату с портретами Роналдо и Неймара

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Увековечил: Ришарлисон сделал тату с портретами Роналдо и Неймара
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Ришарлисон.
Ришарлисон. Фото: Li Ga

Форвард сборной Бразилии по футболу Ришарлисон сделал татуировку у себя на спине со своим портретом, а также с лицами легендарного Роналдо и звездного Неймара, передает sport.ua

Отметим, что на татуировке внизу под трио стоит маленький мальчик, которым и является Ришарлисон.

К слову, сборная Бразилии покинула Мундиаль на стадии четвертьфинала после того, как уступила в серии пенальти хорватам.

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