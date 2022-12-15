Форвард сборной Бразилии по футболу Ришарлисон сделал татуировку у себя на спине со своим портретом, а также с лицами легендарного Роналдо и звездного Неймара, передает sport.ua.
Увековечил: Ришарлисон сделал тату с портретами Роналдо и Неймара
Увековечил: Ришарлисон сделал тату с портретами Роналдо и Неймара
Отметим, что на татуировке внизу под трио стоит маленький мальчик, которым и является Ришарлисон.
К слову, сборная Бразилии покинула Мундиаль на стадии четвертьфинала после того, как уступила в серии пенальти хорватам.