ОБЗОР ⟩ До 2500 евро к зарплате: в каких министерствах получат самые большие премии?

«За выполнение выдающихся служебных задач в 2022 году мы выплатим премии практически каждому сотруднику, – сказал советник по коммуникациям Министерства культуры Ханнус Лууре. – В их числе – премии за добросовестное и качественное выполнение служебных задач, за выдающееся руководство/выполнение стратегически важных и более узкоотраслевых приоритетных задач министерства, а также за значительные дополнительные усилия, связанные с основной работой сотрудника».

По словам Лууре, в этом году средняя сумма премии в Министерстве культуры составляет 2562 евро.

В остальных министерствах выплатят премии по результатам работы

В Министерстве образования и науки премия по результатам работы выплачивается исходя из бюджетных возможностей, она не распространяется на всех сотрудников и ее размер зависит от трудового вклада конкретного человека. Отдельная рождественская премия в министерстве не выплачивается.

Рождественские премии не выплачиваются и в Министерстве обороны. «Для оценки вклада сотрудников в министерстве есть система управления производительностью», – сказала пресс-секретарь министерства Андра Нылвак.

Сотрудники Министерства финансов, Министерства сельского хозяйства, Министерства внутренних дел и Министерства окружающей среды тоже не получат рождественских премий. «По прошествии нескольких лет некоторые сотрудники получили вознаграждение за хорошее выполнение своих обязанностей. В этом году руководство еще не решило, будет выплачиваться премия или нет», – сказала Агнес Ааслайд из отдела по связям с общественностью Министерства окружающей среды.