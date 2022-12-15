Единственным министерством, где сотрудникам выплатят рождественские премии, стало Министерство культуры: средний размер премии в ведомстве превышает 2500 евро. В других министерствах выплатят премии по результатам труда в соответствии с вкладом конкретного сотрудника и возможностями бюджета.
ОБЗОР ⟩ До 2500 евро к зарплате: в каких министерствах получат самые большие премии?
«За выполнение выдающихся служебных задач в 2022 году мы выплатим премии практически каждому сотруднику, – сказал советник по коммуникациям Министерства культуры Ханнус Лууре. – В их числе – премии за добросовестное и качественное выполнение служебных задач, за выдающееся руководство/выполнение стратегически важных и более узкоотраслевых приоритетных задач министерства, а также за значительные дополнительные усилия, связанные с основной работой сотрудника».
По словам Лууре, в этом году средняя сумма премии в Министерстве культуры составляет 2562 евро.
В остальных министерствах выплатят премии по результатам работы
В Министерстве образования и науки премия по результатам работы выплачивается исходя из бюджетных возможностей, она не распространяется на всех сотрудников и ее размер зависит от трудового вклада конкретного человека. Отдельная рождественская премия в министерстве не выплачивается.
Рождественские премии не выплачиваются и в Министерстве обороны. «Для оценки вклада сотрудников в министерстве есть система управления производительностью», – сказала пресс-секретарь министерства Андра Нылвак.
Сотрудники Министерства финансов, Министерства сельского хозяйства, Министерства внутренних дел и Министерства окружающей среды тоже не получат рождественских премий. «По прошествии нескольких лет некоторые сотрудники получили вознаграждение за хорошее выполнение своих обязанностей. В этом году руководство еще не решило, будет выплачиваться премия или нет», – сказала Агнес Ааслайд из отдела по связям с общественностью Министерства окружающей среды.
Министерство иностранных дел уже много лет не выплачивает рождественские премии, но награждает сотрудников премией за результаты труда: за достижение поставленных целей, а также за выполнение работы, превышающее ожидания в связи с чрезвычайными обстоятельствами.
«Большая часть выплат по результатам труда в этом году была назначена сотрудникам Министерства иностранных дел в связи с агрессивной войной России против Украины, что требовало и требует от сотрудников значительных дополнительных усилий, в том числе значительного объема дополнительной работы вне рабочего времени», – сказала советник по СМИ Министерства иностранных дел Сара Адамсон. При определении вознаграждения отдельно учитывается вклад каждого отдельного лица.
Переменная заработная плата, то есть оплата по результатам труда, плата за выполнение дополнительных служебных заданий или премия за исключительные служебные достижения может выплачиваться в дополнение к основной зарплате должностного лица в размере до 20 процентов основного годового оклада чиновника.
«Максимальная ставка, разрешенная законом, выплачивалась в Министерстве иностранных дел в исключительных случаях, средняя оплата по результатам труда в основном составляла 9 процентов от годового оклада конкретного сотрудника», – сказала Адамсон.
Министерство социальных дел также не выплачивает рождественские премии. «Зарплата наших сотрудников состоит из базового оклада и разовой оплаты по результатам труда. Итоги 2022 года мы оценим в январе следующего года», – сказала Карин Вескимяэ из Министерства социальных дел.
Министерство юстиции не выплачивает своим сотрудникам рождественские премии, но выплачивает премии по результатам работы. «В последние годы министерство сознательно увеличило фонд оплаты труда, чтобы вместо повышения базовой заработной платы большее значение придавалось оплате труда по результатам работы», – сказал советник Министерства юстиции по связям с общественностью Андри Кюютс.
По состоянию на конец ноября Министерство юстиции выплатило в среднем 7,5 процентов фонда оплаты труда в качестве вознаграждения за результативность. Основанием для выплаты являются, например, успешно завершенные или запущенные проекты, новые инициативы и решения крупных проблем.
В Министерстве экономики и коммуникаций на Рождество или в конце года премии не выплачиваются. «Если в бюджете есть на это деньги, то можно выплатить премию по результатам труда. Оплата за результат зависит как от выполнения плана работы сферы/отдела, так и от индивидуальной работы каждого сотрудника», – сказала глава отдела по связям с общественностью Министерства экономики и коммуникаций Лаура Лаастер.
По ее словам, выплата премий по результатам в этом году запланирована, но поскольку результаты 2022 года еще пересматриваются, о суммах в министерстве сказать не смогли.