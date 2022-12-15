Сегодня пребывающий с визитом в Эстонии заместитель председателя парламента Украины Александр Корниенко выступил с обращением перед Рийгикогу. В своем выступлении Корниенко поблагодарил Эстонию за оказанные Украине помощь и поддержку и отметил, что вместе можно преодолеть все трудности и обеспечить восстановление мира в Украине, Европе и во всем мире.
Обращение вице-спикера парламента Украины к Рийгикогу: вместе мы преодолеем все трудности
«Я хочу поблагодарить Рийгикогу за то, что вы держите в центре внимания самую большую угрозу международной безопасности – агрессивную войны России против Украины», – сказал Корниенко. По его словам, Россия и в настоящий момент продолжает бомбить города Украины и убивать мирных жителей страны с единственной целью – уничтожить Украину и стереть с лица земли украинцев как народ.
Корниенко отметил, что Украина благодарна всем партнерам, твердо стоящим рядом с ней. «Мы испытываем к Эстонии глубокую благодарность за вашу огромную политическую, военную, гуманитарную и финансовую поддержку. Эстония стала первым государством, на уровне парламента признавшим преступления России в Украине геноцидом; одним из первых государств, определивших российский режим как террористический, и первым государством, на практике приступившим к работам по восстановлению в Житомирской области. Эстония непреклонно поддерживает членство Украины в ЕС и НАТО. Мы никогда этого не забудем», – сказал он.
По словам Корниенко, настало время нацелиться на победу Украины и вместе работать в этом направлении, не рассматривая преждевременных мирных соглашений с Россией. «Москва не изменила свои ультиматумы и сейчас не готова к серьезным переговорам. Ee заявления служат лишь дымовой завесой для продолжения агрессии, – сказал Корниенко и добавил, что настоящий мир принесет лишь победа Украины. - Эта цель совершенно достижима, и мы доказали это осенью в ходе успешных контрнаступлений на Харьков и Херсон».
По словам Корниенко, победа Украины – это также победа Европы и Запада. «Она восстановит мир и безопасность на нашем континенте на ближайшие десятилетия. Кроме того, она обеспечит долгосрочную международную стабильность, так как продемонстрирует, что в 21-м веке агрессия не является эффективным средством достижения целей», – сказал Корниенко. По его словам, для того чтобы одержать победу, Украина по-прежнему нуждается в поддержке своих международных партнеров, в т. ч. в оборонной помощи, усилении изоляции России, финансовой поддержке и экстренной помощи с восстановлением энергосистем, поврежденных в результате российских атак.
Корниенко также сказал, что единственная возможность решить мировые проблемы в сложные времена – объединиться. «Вместе мы преодолеем все трудности и обеспечим восстановление мира в Украине, Европе и во всем мире. Украинцы испытывают огромную боль, и никто не хочет мира больше, чем мы. Но мы также знаем, что подобные войны должны заканчиваться победой добра над злом. Будем же вместе трудиться во имя достижения этой цели! – сказал он. – У России все еще есть ракеты и более сильная артиллерия, но у нас есть что-то, чего у оккупанта нет и никогда не будет. Мы защищаем свой дом, и это дает нам самую сильную мотивацию. Мы сражаемся за свободу Украины и всей Европы. Это объединяет весь мир вокруг Украины».