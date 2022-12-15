Обращение вице-спикера парламента Украины к Рийгикогу: вместе мы преодолеем все трудности

По словам Корниенко, победа Украины – это также победа Европы и Запада. «Она восстановит мир и безопасность на нашем континенте на ближайшие десятилетия. Кроме того, она обеспечит долгосрочную международную стабильность, так как продемонстрирует, что в 21-м веке агрессия не является эффективным средством достижения целей», – сказал Корниенко. По его словам, для того чтобы одержать победу, Украина по-прежнему нуждается в поддержке своих международных партнеров, в т. ч. в оборонной помощи, усилении изоляции России, финансовой поддержке и экстренной помощи с восстановлением энергосистем, поврежденных в результате российских атак.

Корниенко также сказал, что единственная возможность решить мировые проблемы в сложные времена – объединиться. «Вместе мы преодолеем все трудности и обеспечим восстановление мира в Украине, Европе и во всем мире. Украинцы испытывают огромную боль, и никто не хочет мира больше, чем мы. Но мы также знаем, что подобные войны должны заканчиваться победой добра над злом. Будем же вместе трудиться во имя достижения этой цели! – сказал он. – У России все еще есть ракеты и более сильная артиллерия, но у нас есть что-то, чего у оккупанта нет и никогда не будет. Мы защищаем свой дом, и это дает нам самую сильную мотивацию. Мы сражаемся за свободу Украины и всей Европы. Это объединяет весь мир вокруг Украины».