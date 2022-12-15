Поспешите: еще одна сеть АЗС на три часа понизит цены на топливо

«Топливо является жизненно важным товаром для передвижения людей и функционирования экономики. Бури и сильный снегопад на этой неделе показали, что поездка на машине зимой может оказаться длиннее, чем планировалось. Вот почему в такое время стоит ехать с полным баком», – сказал менеджер по маркетингу и коммуникациям Neste в Эстонии Ристо Сюллусте.