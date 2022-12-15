Чт, 15.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Поспешите: еще одна сеть АЗС на три часа понизит цены на топливо

rus.postimees.ee
Поспешите: еще одна сеть АЗС на три часа понизит цены на топливо
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Таллиннская заправка Neste 10 октября.
Таллиннская заправка Neste 10 октября. Фото: Lugejapilt

Сегодня, 15 декабря, АЗС Neste снизила цены на все виды топлива. Кампания действует с 14:00 до 17:00. С картой клиента цены на топливо будут еще дешевле.

«Топливо является жизненно важным товаром для передвижения людей и функционирования экономики. Бури и сильный снегопад на этой неделе показали, что поездка на машине зимой может оказаться длиннее, чем планировалось. Вот почему в такое время стоит ехать с полным баком», – сказал менеджер по маркетингу и коммуникациям Neste в Эстонии Ристо Сюллусте. 

Цены на топливо на АЗС Neste сегодня временно достигнут следующего уровня:

Бензин 95 – 1,549 евро за литр;

Бензин 98 – 1,599 евро за литр;

Дизельное топливо Д – 1,549 евро за литр;

Дизельное топливо из возобновляемого сырья Neste MY – 1,790 евро за литр.

Ключевые слова
Наверх