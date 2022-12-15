Работающих пенсионеров в Эстонии стало больше, чем когда-либо

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Терье Трасберг, уровень занятости увеличился как за счет выхода на рынок труда рожденных во время беби-бума, так и за счет лиц пенсионного возраста.

«Рост уровня занятости обусловлен достижением трудоспособного возраста молодежи, рожденной во время бэби-бума в период восстановления независимости. Кроме того, несмотря на старение населения, доля проживающих на пенсию людей уменьшилась. На это есть разные причины: повышение пенсионного возраста, лучшее состояние здоровья пожилых людей, благоприятное отношение работодателей к работникам пожилого возраста, а также дефицит рабочей силы, например в области образования», – отметила Трасберг и добавила, что при этом среди лиц пенсионного возраста большая доля работает именно в сфере образования.

Последние данные переписи населения показали, что по сравнению с предыдущими переписями, доля зарплаты или вознаграждения за труд в качестве основного источника средств к существованию постоянно увеличивалась.

Если в 2000 году зарплата была основным источником средств к существованию у 46% лиц старше 15 лет и в 2011 году – у 48%, то в 2021 году – уже у 54%. Равным образом уменьшилась доля тех, кто находится на содержании других лиц: в 2000 году их было 15%, в 2011 году – 12% и в 2021 году – 7%.