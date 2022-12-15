Данные переписи населения показали, что по состоянию на конец 2021 года занятые лица составляли 58% населения, что на шесть процентных пунктов больше, чем десять лет назад. В основном рост произошел за счет лиц пенсионного возраста.
Работающих пенсионеров в Эстонии стало больше, чем когда-либо
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Терье Трасберг, уровень занятости увеличился как за счет выхода на рынок труда рожденных во время беби-бума, так и за счет лиц пенсионного возраста.
«Рост уровня занятости обусловлен достижением трудоспособного возраста молодежи, рожденной во время бэби-бума в период восстановления независимости. Кроме того, несмотря на старение населения, доля проживающих на пенсию людей уменьшилась. На это есть разные причины: повышение пенсионного возраста, лучшее состояние здоровья пожилых людей, благоприятное отношение работодателей к работникам пожилого возраста, а также дефицит рабочей силы, например в области образования», – отметила Трасберг и добавила, что при этом среди лиц пенсионного возраста большая доля работает именно в сфере образования.
Последние данные переписи населения показали, что по сравнению с предыдущими переписями, доля зарплаты или вознаграждения за труд в качестве основного источника средств к существованию постоянно увеличивалась.
Если в 2000 году зарплата была основным источником средств к существованию у 46% лиц старше 15 лет и в 2011 году – у 48%, то в 2021 году – уже у 54%. Равным образом уменьшилась доля тех, кто находится на содержании других лиц: в 2000 году их было 15%, в 2011 году – 12% и в 2021 году – 7%.
Доля пенсии в качестве основного источника средств к существованию за последние 10 лет уменьшилась, несмотря на то, что количество пожилых людей увеличилось. Если в 2011 году на зарплату или другое вознаграждение за труд жили 5% лиц 65 лет и старше, то в 2021 году — уже 10%.
Доля предпринимателей среди мужчин составляет 6%, среди женщин — всего 3%
При рассмотрении всех лиц в возрасте от 15 лет и старше можно заметить, что доля занятых среди мужчин больше на 4 процентных пункта (мужчины — 60%, женщины — 56%), однако это вызвано большей продолжительностью жизни женщин, т. е. среди женщин больше лиц пенсионного возраста, которые уже не работают. В возрасте 15–64 лет среди женщин наблюдается больше занятых (73%), чем среди мужчин (68%), самое большое различие отмечается в возрастной группе 50–64 лет (78% против 70%).
Согласно результатам переписи населения в Эстонии проживает 642 391 занятое лицо. Большинство занятых (96%) являются на своем основном рабочем месте наемными работниками, 4% – предпринимателями. По сравнению с женщинами предпринимателей среди работающих мужчин больше, их доля образует 6% от всех занятых мужчин. Среди женщин наемными работниками являются 97%, и лишь 3% в основном занимаются предпринимательством.
Эстонский рынок труда по-прежнему характеризуется гендерной сегрегацией по сферам деятельности и профессиям. Среди мужчин в первичном секторе (сельское хозяйство, охота, лесоводство, рыболовство) работает 4,1%, среди женщин – всего 1,7%. В промышленном секторе среди мужчин работает 37,7% и среди женщин – 16%. В секторе услуг работает 58,2% мужчин и целых 82,3% женщин.
Больше всего женщин работает в сфере социальных услуг (86%), сфере образования (83%) и в здравоохранении (75%). Мужчины преобладают в строительстве (89%) и горнодобывающей промышленности (85%).
Место работы 14% населения находится не в уезде их места проживания
По данным переписи населения 2021 года основное место работы у 99,7% занятых жителей Эстонии находится в Эстонии. Лишь 0,3% (1651 человек) ездят на работу за границу, из них 75% – мужчины и 25% – женщины.
В том же местном самоуправлении, где находится место жительства, работает 61,5% работающих жителей Эстонии, 24,5% работает хоть и в уезде места жительства, однако в не в том местном самоуправлении, где они живут. Таким образом, место работы 86% людей находится в пределах уезда проживания (86%). Остальные 14%, если не нашли возможности работать дома, выезжают на работу за пределы уезда. По сравнению с мужчинами женщины в основном работают ближе к дому: только у 12% место работы находится не в уезде их места жительства (у мужчин – 17%).
Большая часть рабочих мест находится в больших городах, в основном в Таллинне и Тарту. В Таллинне работает 43% всех занятых (во время предыдущей переписи — 39%), однако треть работающих в Таллинне там не проживает. Среди проживающих за пределами Таллинна в столице работает целая пятая часть (21%). В Тарту работает 9,2% всех занятых, из которых 57% также проживает в Тарту. Остальные 43% живут за пределами города Тарту, но в основном все же в ближайших волостях.
В Ида-Вируском и Валгаском уездах работает менее половины населения
Как и ожидалось, наибольшая доля занятых отмечается в Харьюском (62%) и Тартуском (60%) уездах, т. е. в областях, где находится большая часть рабочих мест и проживает больше учащихся, которые готовятся к выходу на рынок труда.
Самый высокий уровень занятости наблюдается в близлежащих к Таллинну и Тарту волостях, в т. н. малогородских областях, где достигает 70%. Наименьшая доля занятых наблюдается в Ида-Вируском (48%) и Валгаском (50%) уездах, а также в других сельских областях с более старшим населением и большей долей жителей, для которых родным языком является русский.