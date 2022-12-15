На Сааремаа удалось вернуть подачу электричества 2300 домохозяйствам, но возникают все новые перебои

Если, например, в окрестностях Астэ несколько домохозяйств остались без электричества еще на прошлой неделе, то на карте перебоев видно, что сегодня в обеденное время проблемы с электричеством возникли также в районах Тагавере, Сайкла и Ратла.

Общая картина с перебоями электричества на Сааремаа по состоянию на 14:15. Фото: Elektrilevi

«Сегодня над островом летают и ищут аварии четыре дрона, с их помощью все аварии будут нанесены на карту, и бригады смогут оперативно направиться в зафиксированные районы, чтобы устранить аварии, не тратя время на поиск», – сказал председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм.

Места, где установят присланные на острова дополнительные генераторы, определяют в сотрудничестве с кризисной комиссией Сааремаа. Генераторы планируют установить преимущественно в районах, где дольше всего нет электричества. Подключение и обслуживание генераторов проходит в сотрудничестве с Департаментом службы спасения и с морской спасательной службой.

Прошедшие на выходных ледяной дождь и обильные снегопады сделали ветки деревьев тяжелыми. Они ломались, и это приводило к множеству обширных аварий на линиях электропередач. Новый шторм повалил еще больше деревьев и веток на линии электропередач и на дороги. Наряду со штормом обстоятельства осложняются сильной метелью.