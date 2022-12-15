Глава МИД Урмас Рейнсалу сказал на пресс-конференции правительства в четверг, что стоит рассмотреть изменение ожиданий от владельца Elektrilevi, чтобы повысить эффективность действий компании в условиях кризиса – такого, как ситуация в сети электропередач на Сааремаа в результате шторма.
Рейнсалу: нужно повысить эффективность действий Elektrilevi в условиях кризиса
Рейнсалу: нужно повысить эффективность действий Elektrilevi в условиях кризиса
«На мой взгляд, текущая логика требует пересмотреть стандарты восстановления снабжения электричеством в столь широкомасштабных и обусловленных погодными условиями экстремальных условиях», – сказал Рейнсалу и добавил, что ожидание, что предприятие-субподрядчик сможет справиться с авариями того масштаба, который наблюдается на Сааремаа, не оправдалось.
По мнению министра, следовало бы изменить ожидания от мощности, используемой Elektrilevi в зависимости от характера кризиса, и схемы кризисного управления в предприятии. «Для всеобъемлющего кризиса государство должно найти всеобъемлющее решение», – подчеркнул Рейнсалу.
Ключевые слова