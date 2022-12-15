Рейнсалу: нужно повысить эффективность действий Elektrilevi в условиях кризиса

«На мой взгляд, текущая логика требует пересмотреть стандарты восстановления снабжения электричеством в столь широкомасштабных и обусловленных погодными условиями экстремальных условиях», – сказал Рейнсалу и добавил, что ожидание, что предприятие-субподрядчик сможет справиться с авариями того масштаба, который наблюдается на Сааремаа, не оправдалось.