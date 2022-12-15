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В произошедшей в центре Таллинна аварии есть один пострадавший, график движения трамваев нарушен

Добавлено видео с места происшествия
rus.postimees.ee
В произошедшей в центре Таллинна аварии есть один пострадавший, график движения трамваев нарушен
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В центре Таллинна недалеко от кинотеатра «Космос» произошла авария, в результате которой в больницу попал 37-летний мужчина, управлявший одним из транспортных средств.

В 13:49 полиция получила сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Пярнуском шоссе 30, где в аварию попали два легковых автомобиля.

Из-за аварии в настоящее время затруднено движение трамвайных линий номер 3 и 4.

По данным полиции, более точные обстоятельства аварии уточняются.

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