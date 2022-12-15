Адик Левин ⟩ Отключения электроэнергии оставляют без защиты новорожденных и тяжелобольных

Недавно в Ярвамаа произошло довольно серьезное отключение электроэнергии. Больница Ярвамаа также осталась без электричества. Насколько мне известно, пациенты, находившиеся в это время в больнице, не пострадали.

Для больниц с тяжелобольными пациентами это особенно серьезная проблема. Я помню дни, когда в больницах не было генераторов. Дело начало развиваться в первые годы восстановления независимости. Однако, как ни странно, проблема генераторов в больницах до сих пор не решена: генераторы есть, но часто их мощность слишком мала.

Больницы поставлены в очень тяжелое положение. Во время отключения электроэнергии больнице приходится обеспечивать работу большого количества машин в реанимационном отделении: инкубаторы для недоношенных детей, банк крови и целый ряд других систем должны работать непрерывно и не должны выдерживать перебоев в электроснабжении.

Организация работы генераторов в больницах не должна быть заботой самой больницы – исправная работа генератора зависит не только от нее. Да, больница должна приобрести генератор, но как заставить эту машину эффективно работать – это уже очень серьезная проблема.

Например, каждому генератору для работы требуется топливо. Где и как разместить топливный бак – гораздо более серьезная проблема. В разных сферах для этого разные требования. Проблема также заключается в том, как утилизировать топливо, которое со временем приходит в негодность, как заполнить топливные баки и так далее.