Харьюский уездный суд в четверг признал предпринимательницу Тийу Ярвисте и двух других фигурантов дела виновными в отмывании денег и приговорил их к условным срокам заключения.
Решение суда: предпринимательница Тийу Ярвисте виновна в отмывании денег
Ярвисте признана виновной в попытке присвоения средств в крупном объеме и вместе с группой, а также в отмывании денег в крупном объеме и вместе с группой и приговорена к 2 годам 10 месяцам тюрьмы условно с трехлетним испытательным сроком. Суд также решил конфисковать у Ярвисте 224 799 евро, ранее из этой суммы было арестовано 21 060 евро наличными. Суд на остальную сумму оставил в силе арест на недвижимость Ярвисте.
Андрей Данчак признан виновным в отмывании денег в крупном объеме и вместе с группой и приговорен к 2 годам 10 месяцам тюрьмы условно с трехлетним испытательным сроком. Суд решил конфисковать у него 47 993 евро, из которых ранее было арестовано 13 289 евро. В конфискованную сумму включены также его автомобиль Honda Civic и несколько мобильных телефонов.
Алексей Дремов признан виновным в отмывании денег в крупном объеме и вместе с группой и приговорен к 2 годам 10 месяцам тюрьмы условно с трехлетним испытательным сроком. У него конфисковано 81 022 евро, из которых ранее было арестовано 670 евро наличными.
На начавшемся в январе прошлого года процессе подсудимые не признали себя виновными.
25 мая 2020 года госпрокуратура предъявила Ярвисте, Дремову и Данчаку обвинения в том, что они совершили в GFC Good Finance Company AS отмывание денег в крупном размере.
Согласно обвинению, GFC Good Finance Company AS было платежным учреждением, позволявшим преимущественно нерезидентам открывать платежные счета и совершать или посредничать в платежах.
Госпрокуратура обвиняля Ярвисте, Дремова и Данчака в отмывании 2,88 млн евро. Согласно правилам внутреннего распорядка коммерческого объединения и закону о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, коммерческое объединение не может совершать такие сделки.
По словам госпрокурора Сигрид Нурм, Ярвисте также предъявлено подозрение в попытке присвоения около 8 млн евро.
В рамках уголовного дела Good Finance Company AS не предъявлялись ни подозрения, ни обвинения, поскольку это было находящееся на стадии ликвидации коммерческое учреждение.
9 декабря 2019 года бюро экономических преступлений центральной криминальной полиции по подозрению в отмывании денег задержало Ярвисте, Дремова и Данчака.
Весной 2019 года финансовая инспекция признала недействительной лицензию принадлежащего Ярвисте платежного учреждения GFC Good Finance Company AS, поскольку решила, что за последние годы предприятие существенно нарушило закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также тредования закона о платежных учреждениях и учреждениях электронных денег.