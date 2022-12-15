Решение суда: предпринимательница Тийу Ярвисте виновна в отмывании денег

Ярвисте признана виновной в попытке присвоения средств в крупном объеме и вместе с группой, а также в отмывании денег в крупном объеме и вместе с группой и приговорена к 2 годам 10 месяцам тюрьмы условно с трехлетним испытательным сроком. Суд также решил конфисковать у Ярвисте 224 799 евро, ранее из этой суммы было арестовано 21 060 евро наличными. Суд на остальную сумму оставил в силе арест на недвижимость Ярвисте.

Андрей Данчак признан виновным в отмывании денег в крупном объеме и вместе с группой и приговорен к 2 годам 10 месяцам тюрьмы условно с трехлетним испытательным сроком. Суд решил конфисковать у него 47 993 евро, из которых ранее было арестовано 13 289 евро. В конфискованную сумму включены также его автомобиль Honda Civic и несколько мобильных телефонов.

Алексей Дремов признан виновным в отмывании денег в крупном объеме и вместе с группой и приговорен к 2 годам 10 месяцам тюрьмы условно с трехлетним испытательным сроком. У него конфисковано 81 022 евро, из которых ранее было арестовано 670 евро наличными.

На начавшемся в январе прошлого года процессе подсудимые не признали себя виновными.

25 мая 2020 года госпрокуратура предъявила Ярвисте, Дремову и Данчаку обвинения в том, что они совершили в GFC Good Finance Company AS отмывание денег в крупном размере.