Премьер Каллас в итоговом интервью: мы должны сделать все, чтобы Россия даже не смотрела в нашу сторону

– Конечно нет. Особенно жизнь очень трудна для семей, оставшихся без электричества. Я только что встретилась с руководителем Elektrilevi Михкелем Хярмом как раз перед зданием Postimees (интервью состоялось позавчера – прим. Ю.Л.) и спросила его, какой урок они извлекли из этой ситуации и как нам двигаться дальше, что можно сделать лучше. Я давно говорила, что Elektrilevi должна быть отделена от Eesti Energia, что все инвестиции, сделанные в Elektrilevi, должны идти на укрепление линий, а не на другие инвестиции Eesti Energia, которые вообще не касаются электрических сетей. Это изменение должно быть сделано как можно скорее.