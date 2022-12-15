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Премьер Каллас в итоговом интервью: мы должны сделать все, чтобы Россия даже не смотрела в нашу сторону

Улла Лянтс
, журналист
Премьер Каллас в итоговом интервью: мы должны сделать все, чтобы Россия даже не смотрела в нашу сторону
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Если Партия Реформ победит на весенних выборах в Рийгикогу, лидер партии Кая Каллас готова остаться премьер-министром.
Если Партия Реформ победит на весенних выборах в Рийгикогу, лидер партии Кая Каллас готова остаться премьер-министром. Фото: Tairo Lutter

По словам премьер-министра Каи Каллас (Партия Реформ), в начале года многие не понимали, насколько велика угроза полномасштабного вторжения. По словам премьер-министра, наша текущая деятельность по обеспечению безопасности должна быть направлена ​​на то, чтобы не допустить, чтобы Россия и помыслить не могла каким-либо образом расширить войну.

– Сейчас мы живем среди сугробов, а тысячи людей остались без электричества – это, вообще, нормальная ситуация?

– Конечно нет. Особенно жизнь очень трудна для семей, оставшихся без электричества. Я только что встретилась с руководителем Elektrilevi Михкелем Хярмом как раз перед зданием Postimees (интервью состоялось позавчера – прим. Ю.Л.) и спросила его, какой урок они извлекли из этой ситуации и как нам двигаться дальше, что можно сделать лучше. Я давно говорила, что Elektrilevi должна быть отделена от Eesti Energia, что все инвестиции, сделанные в Elektrilevi, должны идти на укрепление линий, а не на другие инвестиции Eesti Energia, которые вообще не касаются электрических сетей. Это изменение должно быть сделано как можно скорее.

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