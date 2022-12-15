По словам премьер-министра Каи Каллас (Партия Реформ), в начале года многие не понимали, насколько велика угроза полномасштабного вторжения. По словам премьер-министра, наша текущая деятельность по обеспечению безопасности должна быть направлена на то, чтобы не допустить, чтобы Россия и помыслить не могла каким-либо образом расширить войну.
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Премьер Каллас в итоговом интервью: мы должны сделать все, чтобы Россия даже не смотрела в нашу сторону
Премьер Каллас в итоговом интервью: мы должны сделать все, чтобы Россия даже не смотрела в нашу сторону
– Сейчас мы живем среди сугробов, а тысячи людей остались без электричества – это, вообще, нормальная ситуация?
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