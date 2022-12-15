Готовьте кошельки: ЕЦБ поднимет базовые процентные ставки

Таким образом, совет решил с 21 декабря поднять базовую процентная ставка по кредитам была повышена до 2,50%, ставку по депозитам – до 2,00%, а ставка по маржинальным кредитам – до 2,75%, сообщил центробанк.

Базовые процентные ставки центрального банка влияют как на депозитные, так и на кредитные процентные ставки. Если в начале года базовая процентная ставка по жилищным и другим долгосрочным кредитам, то есть шестимесячный Euribor, составляла -0,55 процента, то к настоящему времени она выросла до 2,47 процента.