Шведская сеть фаст-фэшн H&M объявила о закрытии последних действующих магазинов в России и Беларуси.
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Сказано – сделано: в России и Беларуси закрылись последние магазины фаст-фэшн бренда
Сказано – сделано: в России и Беларуси закрылись последние магазины фаст-фэшн бренда
В марте из-за вторжения российских войск в Украину H&M приостановил продажи в России. В июле было объявлено о прекращении деятельности бренда в России. Такое решение обойдется компании в 2,1 миллиарда шведских крон (193 миллиона евро).