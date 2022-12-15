Сказано – сделано: в России и Беларуси закрылись последние магазины фаст-фэшн бренда

В марте из-за вторжения российских войск в Украину H&M приостановил продажи в России. В июле было объявлено о прекращении деятельности бренда в России. Такое решение обойдется компании в 2,1 миллиарда шведских крон (193 миллиона евро).

«Деятельность группы H&M в России и Беларуси будет прекращена в течение этого квартала, оставшиеся товары будут реализованы, а последние магазины будут закрыты 30 ноября», – было сказано в сообщении компании.