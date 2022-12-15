Зеленский против предложения олимпийских лидеров: россияне убили 184 украинских спортсмена

В своем обращении к президенту МОК Томасу Баху Зеленский заявил, что российские и белорусские спортсмены не будут допущены к участию в летних Олимпийских играх в Париже. В продолжительной беседе украинец призвал главу МОК продолжать жесткую политику в отношении России.

«После вторжения России в Украину погибли 184 украинских спортсмена. Мы не можем закрывать глаза, когда разрушается наша мирная жизнь», - сказал Зеленский Баху в разговоре, сообщает New York Times.

Противники санкций часто обосновывают свою оппозицию тем, что не следует путать спорт и политику. Согласно аргументу, от решений руководства страны страдают невиновные российские спортсмены.