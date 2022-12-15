На саммите Международного олимпийского комитета (МОК) единогласно было принято предложение Олимпийского совета Азии о дальнейшем обсуждении варианта, который позволил бы спортсменам из России и Беларуси вернуться к соревнованиям. Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы МОК продолжала жесткую политику в отношении России, которая начала войну.
Зеленский против предложения олимпийских лидеров: россияне убили 184 украинских спортсмена
В своем обращении к президенту МОК Томасу Баху Зеленский заявил, что российские и белорусские спортсмены не будут допущены к участию в летних Олимпийских играх в Париже. В продолжительной беседе украинец призвал главу МОК продолжать жесткую политику в отношении России.
«После вторжения России в Украину погибли 184 украинских спортсмена. Мы не можем закрывать глаза, когда разрушается наша мирная жизнь», - сказал Зеленский Баху в разговоре, сообщает New York Times.
Противники санкций часто обосновывают свою оппозицию тем, что не следует путать спорт и политику. Согласно аргументу, от решений руководства страны страдают невиновные российские спортсмены.
Российским спортсменам запретили выступать под своим флагом еще до начала войны в Украине, когда на Играх в Сочи в 2014 году были выявлены систематические допинговые махинации. На предыдущих летних Играх в Токио спортсмены Олимпийского комитета России завоевали в общей сложности 58 медалей, 20 из которых были золотыми.