Сегодня рано утром на Валгаском шоссе в деревне Алликукиви в волости Саарде загорелся сахарный амбар, от которого сейчас остались только стены. Арендатор здания планирует его восстановить.
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ФОТО! ⟩ Арендатор сахарного амбара, пострадавший от пожара: «Мы не сдадимся и продолжим устраивать там вечеринки»
Арендатор сахарного амбара, пострадавший от пожара: «Мы не сдадимся и продолжим устраивать там вечеринки»
В течение десяти лет это же здание не использовалось, но этим летом семья Танн снова начала проводить там мероприятия.