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ФОТО! ⟩ Арендатор сахарного амбара, пострадавший от пожара: «Мы не сдадимся и продолжим устраивать там вечеринки»

Кати Саагим
Арендатор сахарного амбара, пострадавший от пожара: «Мы не сдадимся и продолжим устраивать там вечеринки»
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Здание сильно пострадало от пожара и затопления.
Здание сильно пострадало от пожара и затопления. Фото: Päästeamet

Сегодня рано утром на Валгаском шоссе в деревне Алликукиви в волости Саарде загорелся сахарный амбар, от которого сейчас остались только стены. Арендатор здания планирует его восстановить.

В течение десяти лет это же здание не использовалось, но этим летом семья Танн снова начала проводить там мероприятия.

Хелар Танн сказал, что узнал о пожаре около 7:30. Тут же он увидел печальное зрелище: дом сгорел в огне вместе с убранством, но стены устояли. Тем не менее Танн надеется восстановить дом. По его словам, в окрестностях нет другого такого места, где можно было бы провести время с друзьями.

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