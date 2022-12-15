ФОТО! ⟩ Арендатор сахарного амбара, пострадавший от пожара: «Мы не сдадимся и продолжим устраивать там вечеринки»

В течение десяти лет это же здание не использовалось, но этим летом семья Танн снова начала проводить там мероприятия.

Хелар Танн сказал, что узнал о пожаре около 7:30. Тут же он увидел печальное зрелище: дом сгорел в огне вместе с убранством, но стены устояли. Тем не менее Танн надеется восстановить дом. По его словам, в окрестностях нет другого такого места, где можно было бы провести время с друзьями.