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В штаб-квартире польской полиции взорвался подарок из Украины

AFP/AP/PM
В штаб-квартире польской полиции взорвался подарок из Украины
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Польский полицейский. Фото иллюстративное.
Польский полицейский. Фото иллюстративное. Фото: KACPER PEMPEL / REUTERS / Scanpix

В штаб-квартире полиции в Варшаве взорвался предмет, подаренный начальнику польской полиции во время недавнего визита в Украину. Начальник и гражданский работник получили легкие ранения, сообщило сегодня МВД Польши.

Взрыв произошел вчера в 7:50 утра, но в министерстве не уточнили, какой предмет польский начальник получил в подарок во время рабочего визита в Украину.

Со вчерашнего дня начальник полиции госпитализирован, травмы гражданского служащего не потребовали лечения.

Встреча с руководителями украинской полиции и экстренных служб состоялась в минувшие воскресенье и понедельник.

В пресс-сообщении говорится, что после взрыва Польша обратилась к украинской стороне за соответствующими разъяснениями.

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