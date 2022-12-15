В штаб-квартире полиции в Варшаве взорвался предмет, подаренный начальнику польской полиции во время недавнего визита в Украину. Начальник и гражданский работник получили легкие ранения, сообщило сегодня МВД Польши.
В штаб-квартире польской полиции взорвался подарок из Украины
В штаб-квартире польской полиции взорвался подарок из Украины
Взрыв произошел вчера в 7:50 утра, но в министерстве не уточнили, какой предмет польский начальник получил в подарок во время рабочего визита в Украину.
Со вчерашнего дня начальник полиции госпитализирован, травмы гражданского служащего не потребовали лечения.
Встреча с руководителями украинской полиции и экстренных служб состоялась в минувшие воскресенье и понедельник.
В пресс-сообщении говорится, что после взрыва Польша обратилась к украинской стороне за соответствующими разъяснениями.
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