Главнокомандующий ВСУ: «Я не сомневаюсь, что они предпримут еще одну попытку дойти до Киева»

«Российская мобилизация сработала. Неправда, что их проблемы настолько ужасны, что эти люди не будут сражаться. Они будут. Царь велел им идти на войну, они и идут на войну. По нашим оценкам, у них есть резерв в 1,2–1,5 миллиона человек… [Сейчас] россияне готовят около 200 тысяч свежих солдат. Я не сомневаюсь, что они предпримут еще одну попытку дойти до Киева», - сказал Залужный в интервью The Economist.

По мнению украинского главнокомандующего, следующая фаза войны начнется в следующем году и будет сопровождаться наиболее активными боевыми действиями. «В лучшем случае [это начнется] в марте, в худшем - в конце января», - сказал он.

Залужный также сообщил, что у ВСУ сейчас есть три основные задачи: сохранить нынешние рубежи, накопить резервы для следующего этапа войны и обеспечить армию системами ПВО и ПРО, чтобы, в частности, защитить гражданскую инфраструктуру Украины.

«Мне кажется, мы балансируем на тонкой грани. Если [энергосистема] будет разрушена… тогда солдатские жены и дети начнут замерзать. И в каком тогда настроении будут бойцы, представляете? Без воды, света и тепла можно ли говорить о подготовке резервов для продолжения боевых действий?», - поделился главнокомандующий.