Фото ⟩ Возгорание на борту зерновоза у нефтетерминала в Мууга потушено

«В 16:12 нам поступил звонок о возгорании на корме судна-зерновоза, возле нефтяного терминала в порту Мууга. По имеющейся информации, возгорание произошло в одном небольшом помещении. На месте происшествия находятся 5 спасательных машин и дополнительные автоцистерны», – сказал руководитель отдела по связям с общественностью Департмамента спасательной службы.