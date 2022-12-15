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Фото ⟩ Возгорание на борту зерновоза у нефтетерминала в Мууга потушено

Postimees BNS
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Возгорание на борту зерновоза у нефтетерминала в Мууга потушено
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В 16:12 служба спасения была вызвана в порт Мууга. Спасатели потушили пожар на борту зерновоза у нефтетерминала в Мууга, никто не пострадал.

«В 16:12 нам поступил звонок о возгорании на корме судна-зерновоза, возле нефтяного терминала в порту Мууга. По имеющейся информации, возгорание произошло в одном небольшом помещении. На месте происшествия находятся 5 спасательных машин и дополнительные автоцистерны», – сказал руководитель отдела по связям с общественностью Департмамента спасательной службы.

Около 17:00 пожар в техническом помещении наверху балкера был локализован, а в 17.25 потушен.

Спасатели проверили судовые помещения и убедились, что огонь не распространился. Согласно предарительной информации, никто не пострадал. Возгорание началось с электропроводки.

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