В 16:12 служба спасения была вызвана в порт Мууга. Спасатели потушили пожар на борту зерновоза у нефтетерминала в Мууга, никто не пострадал.
Фото ⟩ Возгорание на борту зерновоза у нефтетерминала в Мууга потушено
Возгорание на борту зерновоза у нефтетерминала в Мууга потушено
«В 16:12 нам поступил звонок о возгорании на корме судна-зерновоза, возле нефтяного терминала в порту Мууга. По имеющейся информации, возгорание произошло в одном небольшом помещении. На месте происшествия находятся 5 спасательных машин и дополнительные автоцистерны», – сказал руководитель отдела по связям с общественностью Департмамента спасательной службы.
Около 17:00 пожар в техническом помещении наверху балкера был локализован, а в 17.25 потушен.
Спасатели проверили судовые помещения и убедились, что огонь не распространился. Согласно предарительной информации, никто не пострадал. Возгорание началось с электропроводки.