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Фото ⟩ Возле нефтяного терминала в Мууга горит судно-зерновоз

rus.postimees.ee
Возле нефтяного терминала в Мууга горит судно-зерновоз
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В 16:12 служба спасения была вызвана в порт Мууга. 

«В 16:12 нам поступил звонок о возгорании на корме судна-зерновоза, возле нефтяного терминала в порту Мууга. По имеющейся информации, возгорание произошло в одном небольшом помещении. На месте происшествия находятся 5 спасательных машин и дополнительные автоцистерны», – сказал руководитель отдела по связям с общественностью Департмамента спасательной службы.

Около 17:00 пожар в техническом помещении наверху балкера был локализован.

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