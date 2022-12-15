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Шеф ЧВК Вагнера зовет «воров в законе» на фронт

Пригожин видит криминальных авторитетов в качестве политруков
Иван Скрябин
, журналист
Шеф ЧВК Вагнера зовет «воров в законе» на фронт
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3 марта 2022 года США объявили о введении санкций против российских олигархов, в том числе против Евгения Пригожина. Власти США объявили о готовности выплатить $250 тысяч за информацию, которая поможет арестовать петербургского бизнесмена.
3 марта 2022 года США объявили о введении санкций против российских олигархов, в том числе против Евгения Пригожина. Власти США объявили о готовности выплатить $250 тысяч за информацию, которая поможет арестовать петербургского бизнесмена. Фото: FBI/REUTERS

Евгений Пригожин, известный как «повар Путина» и шеф ЧВК Вагнера, уговаривает «воров в законе» России участвовать в боевых действиях против Украины на ролях «политруков». Ранее неоднократно сообщалось о дезертирстве заключенных, завербованных Пригожиным.

Фактический руководитель незаконных вооруженных формирований России, известных под общим названием «ЧВК Вагнера», Евгений Пригожин пытается договориться с представителями высшей касты криминального мира страны – ворами в законе. Бизнесмен, который не скрывает своей работы по вербовке заключенных на фронт, хочет, чтобы «авторитеты» помогли с дисциплиной в ранее сформированных из зэков подразделениях. Об этом 15 декабря сообщил своим подписчикам журналист-расследователь Сергей Канев, известный своими источниками в силовых структурах и криминальном мире РФ.

«Путинский поваренок (Евгений Пригожинприм.ред.) делал подходы к Шакро (Захарий Калашов - российский криминальный авторитет, вор в законе, известный как «Шакро Молодой» считается одним из лидеров преступного мира России после убийства прежнего главного «вора в законе» Аслана Усояна, известного как «Дед Хасан» - прим.ред.) и двум десяткам воров в законе с предложением занять должности политруков в отрядах зеков-добровольцев, которых отправили в Украину», - рассказал Канев в Facebook.

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