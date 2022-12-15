Шеф ЧВК Вагнера зовет «воров в законе» на фронт

Фактический руководитель незаконных вооруженных формирований России, известных под общим названием «ЧВК Вагнера», Евгений Пригожин пытается договориться с представителями высшей касты криминального мира страны – ворами в законе. Бизнесмен, который не скрывает своей работы по вербовке заключенных на фронт, хочет, чтобы «авторитеты» помогли с дисциплиной в ранее сформированных из зэков подразделениях. Об этом 15 декабря сообщил своим подписчикам журналист-расследователь Сергей Канев, известный своими источниками в силовых структурах и криминальном мире РФ.