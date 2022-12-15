Эстонская компания продала почти 7000 вагонов-цистерн, которые ездили по России

«Всего в нашем вагонном парке около тысячи вагонов-цистерн, арендой которых мы занимаемся только в странах Балтии, Украине и Казахстане. Ни одна из наших цистерн больше не курсирует в России», – подтвердил в пресс-релизе член правления Skinest Grupp и владелец Skinest Rail Сергей Яковлев.

«Отказаться от одного из наших долгосрочных операционных рынков, России, было нашим стратегическим решением в изменившихся обстоятельствах», –добавил Яковлев, подчеркнув, что при принятии решения не было внешнего давления со стороны санкций. «Мы приняли решение уйти, потому что считали его правильным. Ни ранее действовавшие, ни действующие санкции Евросоюза не распространяются на аренду вагонов, в том числе цистерн».

Холдинговая компания Skinest Rail более 30 лет занимается арендой, производством и ремонтом железнодорожного подвижного состава, а также железнодорожным строительством и производством запасных частей для железнодорожной отрасли.