Хозяйке на заметку: готовь солнечные батареи зимой

Несмотря на то, что дни сейчас относительно темные, осенне-зимний период - лучшее время для начала планирования установки солнечной электростанции, считает Микк Тоотси, руководитель Eesti Energia по обслуживанию солнечной энергии и аккумулирующих решений. По его словам, в таком случае солнечная электростанция будет готова к весне, а значит, будет возможность использовать весь цикл производства солнечной электроэнергии в следующем году.

«Интерес эстонцев к установке солнечных батарей в последние годы растет как на дрожжах, но он по-прежнему сопровождается множеством мифов. До сих пор одним из самых распространенных мнений является то, что в Эстонии недостаточно солнца. В действительности все обстоит с точностью до наоборот. У нас примерно такое же количество годовой солнечной энергии, как и в центральной Германии, но из-за более низкой температуры воздуха в Эстонии панели работают с большей производительностью. В Эстонии пик работы солнечных батарей приходится на апрель-май, когда на улице облачно и достаточно прохладно», - пояснил Тоотси.

Также считается, что обслуживание солнечной установки - это дорого и в конечном итоге не стоит того. Такие заблуждения, в свою очередь, могут стать решающим фактором при принятии окончательного решения и помешать людям сделать шаг в сторону экологичного и устойчивого производства энергии.

«Солнечные панели - это выгодное вложение средств во многих отношениях. Это уменьшает количество электроэнергии, покупаемой из сети, что приводит к снижению платы за электроэнергию и уменьшению государственных налогов. Кроме того, существует возможность получения дополнительного дохода от продажи электроэнергии, оставшейся после потребления и поставляемой в сеть», - сказал Тоотси.

По словам Тоотси, расчеты показывают, что средняя станция окупается за десять лет. Предприятиям, продуктовым магазинам и промышленным зданиям часто требуется еще меньше времени, потому что произведенная солнечная электроэнергия сразу же потребляется для использования на месте.