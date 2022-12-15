Солнечные панели - лучший и самый простой способ уменьшить воздействие на окружающую среду и одновременно сэкономить на затратах на электроэнергию. На сегодняшний день такое решение выбрало несколько тысяч жителей Эстонии. И хотя обычно люди начинают думать о панелях в преддверии лета, в действительности проект следует начинать- реализовывать еще до наступления весны.
Хозяйке на заметку: готовь солнечные батареи зимой
Несмотря на то, что дни сейчас относительно темные, осенне-зимний период - лучшее время для начала планирования установки солнечной электростанции, считает Микк Тоотси, руководитель Eesti Energia по обслуживанию солнечной энергии и аккумулирующих решений. По его словам, в таком случае солнечная электростанция будет готова к весне, а значит, будет возможность использовать весь цикл производства солнечной электроэнергии в следующем году.
«Интерес эстонцев к установке солнечных батарей в последние годы растет как на дрожжах, но он по-прежнему сопровождается множеством мифов. До сих пор одним из самых распространенных мнений является то, что в Эстонии недостаточно солнца. В действительности все обстоит с точностью до наоборот. У нас примерно такое же количество годовой солнечной энергии, как и в центральной Германии, но из-за более низкой температуры воздуха в Эстонии панели работают с большей производительностью. В Эстонии пик работы солнечных батарей приходится на апрель-май, когда на улице облачно и достаточно прохладно», - пояснил Тоотси.
Также считается, что обслуживание солнечной установки - это дорого и в конечном итоге не стоит того. Такие заблуждения, в свою очередь, могут стать решающим фактором при принятии окончательного решения и помешать людям сделать шаг в сторону экологичного и устойчивого производства энергии.
«Солнечные панели - это выгодное вложение средств во многих отношениях. Это уменьшает количество электроэнергии, покупаемой из сети, что приводит к снижению платы за электроэнергию и уменьшению государственных налогов. Кроме того, существует возможность получения дополнительного дохода от продажи электроэнергии, оставшейся после потребления и поставляемой в сеть», - сказал Тоотси.
По словам Тоотси, расчеты показывают, что средняя станция окупается за десять лет. Предприятиям, продуктовым магазинам и промышленным зданиям часто требуется еще меньше времени, потому что произведенная солнечная электроэнергия сразу же потребляется для использования на месте.
«Если посмотреть на стоимость солнечной электростанции на крыше среднестатистического частного дома, то она зачастую меньше, чем стоимость автомобиля, припаркованного перед зданием. При этом, в отличие от автомобиля, солнечная электростанция дает положительный денежный поток в течение 25 лет», - добавил Тоотси.