Более 900 домохозяйств все еще остаются без электричества

По данным карты нарушений электроснабжения Elektrilevi, по состоянию на 18 часов четверга, 15 декабря, на Сааремаа без электричества остаются 554 клиентов, на Хийумаа – 321, в Пярнумаа – 62, в Вильяндимаа – 9, в Ида- и Ляэне-Вирумаа – 8, в Харьюмаа – 2, а в Рапламаа и Тартумаа – 1 клиент.