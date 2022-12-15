Из-за разразившегося в понедельник бурана более чем в 900 домохозяйствах в четверг вечером еще отсутствует электричество. Больше всего пострадал Сааремаа.
Более 900 домохозяйств все еще остаются без электричества
Более 900 домохозяйств все еще остаются без электричества
По данным карты нарушений электроснабжения Elektrilevi, по состоянию на 18 часов четверга, 15 декабря, на Сааремаа без электричества остаются 554 клиентов, на Хийумаа – 321, в Пярнумаа – 62, в Вильяндимаа – 9, в Ида- и Ляэне-Вирумаа – 8, в Харьюмаа – 2, а в Рапламаа и Тартумаа – 1 клиент.
Всего вечером в четверг без электричества остаются 989 потребителей.
Компания Elektrilevi усиленными бригадами продолжает устранять перебои в подаче электроэнергии на Сааремаа. В случае возникновения вопросов и опасений жители волости могут обращаться к руководителю центра обслуживания сетей своего региона.
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