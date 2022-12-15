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Более 900 домохозяйств все еще остаются без электричества

BNS
Более 900 домохозяйств все еще остаются без электричества
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Перебои с энергоснабжением на Сааремаа.
Перебои с энергоснабжением на Сааремаа. Фото: Sander Ilvest

Из-за разразившегося в понедельник бурана более чем в 900 домохозяйствах в четверг вечером еще отсутствует электричество. Больше всего пострадал Сааремаа.

По данным карты нарушений электроснабжения Elektrilevi, по состоянию на 18 часов четверга, 15 декабря, на Сааремаа без электричества остаются 554 клиентов, на Хийумаа – 321, в Пярнумаа – 62, в Вильяндимаа – 9, в Ида- и Ляэне-Вирумаа – 8, в Харьюмаа – 2, а в Рапламаа и Тартумаа – 1 клиент.

Всего вечером в четверг без электричества остаются 989 потребителей.

Компания Elektrilevi усиленными бригадами продолжает устранять перебои в подаче электроэнергии на Сааремаа. В случае возникновения вопросов и опасений жители волости могут обращаться к руководителю центра обслуживания сетей своего региона.

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