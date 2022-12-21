ВОЕННЫЙ ГОДА ⟩ Майор Владимир Колотыгин: настоящий «универсальный солдат» Эстонии

Владимир Колотыгин родился и вырос в Кохтла-Ярве. Сам он рассказал, что с детства хотел заниматься чем-то, что позволит работать головой и быть при этом в хорошей физической форме. Важной юный Колотыгин считал и возможность чувствовать себя нужным обществу. «Класса до 10 - 11-го я хотел быть спасателем, - рассказывает майор. - Принять решение о выборе пути помогла выставка учебных заведений в Таллинне. Там я увидел рекламу Академии Сил обороны и сразу понял: вот это моё, этим я и буду заниматься!»

В 2005 году Владимир Колотыгин прошел срочную службу и в 2006-м поступил в Академию на специальность «пехота». В 2009 году он получил степень бакалавра и стал кадровым военным: был командиром взвода, командиром противотанковой роты, начальником отделения, ответственным за подготовку личного состава. В Скаутском батальоне, где майор служит и сейчас, он еще до недавнего времени был командиром роты.

Скаутский батальон - это единственное в Эстонии полностью профессиональное подразделение. В других батальонах числятся в том числе и резервисты, которых призывают в случае войны и на учения. Скаутский батальон состоит из кадровых военных и является батальоном быстрого реагирования. В этом году Владимир Колотыгин возглавил штаб батальона.

За 17 лет службы в армии майор сделал вывод, что главным для эффективного несения службы является правильный коллектив: «Я верю, что главное - это создать команду. Хорошо слаженная команда всегда работает эффективно».