Начальник штаба Скаутского батальона быстрого реагирования, майор Владимир Колотыгин, служит уже 17 лет и вносит огромный вклад в поддержание реальной боеготовности Сил обороны. Rus.Postimees считает, что Колотыгин достоин зваться военным года.
ВОЕННЫЙ ГОДА ⟩ Майор Владимир Колотыгин: настоящий «универсальный солдат» Эстонии
Владимир Колотыгин родился и вырос в Кохтла-Ярве. Сам он рассказал, что с детства хотел заниматься чем-то, что позволит работать головой и быть при этом в хорошей физической форме. Важной юный Колотыгин считал и возможность чувствовать себя нужным обществу. «Класса до 10 - 11-го я хотел быть спасателем, - рассказывает майор. - Принять решение о выборе пути помогла выставка учебных заведений в Таллинне. Там я увидел рекламу Академии Сил обороны и сразу понял: вот это моё, этим я и буду заниматься!»
В 2005 году Владимир Колотыгин прошел срочную службу и в 2006-м поступил в Академию на специальность «пехота». В 2009 году он получил степень бакалавра и стал кадровым военным: был командиром взвода, командиром противотанковой роты, начальником отделения, ответственным за подготовку личного состава. В Скаутском батальоне, где майор служит и сейчас, он еще до недавнего времени был командиром роты.
Скаутский батальон - это единственное в Эстонии полностью профессиональное подразделение. В других батальонах числятся в том числе и резервисты, которых призывают в случае войны и на учения. Скаутский батальон состоит из кадровых военных и является батальоном быстрого реагирования. В этом году Владимир Колотыгин возглавил штаб батальона.
За 17 лет службы в армии майор сделал вывод, что главным для эффективного несения службы является правильный коллектив: «Я верю, что главное - это создать команду. Хорошо слаженная команда всегда работает эффективно».
Rus.Postimees публикует с 19 по 21 декабря истории людей, которые, хоть и не всегда заметно, формировали дух уходящего 2022 года. В этот раз мы сделали акцент на жителях Эстонии, которые говорят на русском языке.