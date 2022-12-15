Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 15 декабря: что подарил депутатам эстонского парламента Санта-Клаус, как предотвратить новые случаи буллинга в школах и всё о новом клипе дуэта "Пара тайн"
Сегодня в выпуске:
- Если власти Нарвы продолжат упрямиться, то названные в честь советских деятелей улицы смогут переименовать из Таллинна. На какие цели направят 90 миллионов евро, полученные в рамках европейской субсидии и другие решения правительства.
- Короткие новости: что подарил депутатам эстонского парламента Санта-Клаус в ходе последнего в этом году заседания, как будет оплачиваться больничный лист и коснется ли новый порядок вакцинации школьников прививок от COVID-19.
- Ученики школ в Эстонии нередко подвергаются издевательствам и насилию, это уже давно не секрет. Что можно с этим сделать и как предотвратить новые случаи буллинга?
- Многогранного и талантливого в различных сферах мастера принято называть "человеком Возрождения". В наши дни таких людей встретишь не часто, но нашей съемочной группе повезло!
- С миру по нитке: проигрыш сборной Марокко в полуфинале ЧМ по футболу привел к беспорядкам по всей Европе, взрыв на сибирском нефтезаводе приняли за землетрясение и выпуск какого нового вкусного продукта освоил производитель люксовых автомобилей?
- Эстонские Настя Каменских и Потап. Именно так 6 лет назад начали называть известный в нашей стране эстрадный дуэт "Пара Тайн". За это время они доказали свою самобытность и уникальность, а теперь порадовали публику новейшим творением.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 15 декабря.