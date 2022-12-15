«Новости в 7» за 15 декабря: что подарил депутатам эстонского парламента Санта-Клаус, как предотвратить новые случаи буллинга в школах и всё о новом клипе дуэта "Пара тайн"

Сегодня в выпуске:

- Если власти Нарвы продолжат упрямиться, то названные в честь советских деятелей улицы смогут переименовать из Таллинна. На какие цели направят 90 миллионов евро, полученные в рамках европейской субсидии и другие решения правительства.

- Короткие новости: что подарил депутатам эстонского парламента Санта-Клаус в ходе последнего в этом году заседания, как будет оплачиваться больничный лист и коснется ли новый порядок вакцинации школьников прививок от COVID-19.

- Ученики школ в Эстонии нередко подвергаются издевательствам и насилию, это уже давно не секрет. Что можно с этим сделать и как предотвратить новые случаи буллинга?

- Многогранного и талантливого в различных сферах мастера принято называть "человеком Возрождения". В наши дни таких людей встретишь не часто, но нашей съемочной группе повезло!

- С миру по нитке: проигрыш сборной Марокко в полуфинале ЧМ по футболу привел к беспорядкам по всей Европе, взрыв на сибирском нефтезаводе приняли за землетрясение и выпуск какого нового вкусного продукта освоил производитель люксовых автомобилей?

- Эстонские Настя Каменских и Потап. Именно так 6 лет назад начали называть известный в нашей стране эстрадный дуэт "Пара Тайн". За это время они доказали свою самобытность и уникальность, а теперь порадовали публику новейшим творением.