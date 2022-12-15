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Галерея ⟩ Метель не помешала памятному мероприятию, посвященному погибшим полицейским

rus.postimees.ee
Метель не помешала памятному мероприятию, посвященному погибшим полицейским
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Сегодня исполнилось 28 лет со дня перестрелки на перекрестке Мяо в Ярвамаа, во время которой двое полицейских были убиты, а третий тяжело ранен.

В четверг, 15 декабря, сотрудники Департамента полиции и пограничной охраны (ДПП) и Департамента полиции обороны (КаПо) почтили память полицейских и пограничников, погибших при исполнении служебных обязанностей, у мемориала Мяо.

На церемонии памяти заместитель канцлера Министерства внутренних дел Райво Кюйт, генеральный директор ДПП Эльмар Вахер и генеральный директор КаПо Арнольд Синисалу возложили венок к мемориалу погибшим полицейским, а капеллан ДПП Прийду Эллам произнес речь.

За церемонией последовала церковная служба и концерт памяти в церкви Святого Креста в Пайде. Службу вели главный капеллан ДПП Валдо Луст, капелланы Прийду Эллам и Туули Раамат и Андрес Чумаков, учитель прихода Святого Креста Эстонской евангелическо-лютеранская церкви в Пайде.

На концерте вместе с Таллиннским полицейским оркестром выступили Койт Тооме и Неле-Лийс Вайксоо. Дирижер Рийво Йыги. Дирижер - Рийво Йыги.

Мемориал в Мяо в уезде Ярвамаа был воздвигнут в память о трагически погибших дорожных полицейских Мареке Лемминге и Арго Киви, которые вместе с коллегами Янеком Челядиновым и Вяйно Нейдо 15 декабря 1994 года остановили в Мяо грузовик КАМАЗ для проверки документов и груза. Грузовик был загружен алкоголем, украденным накануне в Таллинне. Во время осмотра груза Андрей Илюхин вышел из грузовика и открыл огонь по полицейским. Марек Лемминг был убит на месте, Арго Киви умер по дороге в больницу, Янек Челядинов был тяжело ранен в перестрелке, Вяйно Нейдо был единственным невредимым.

В восстановившей независимость Эстонии 25 полицейских погибли при исполнении служебных обязанностей.

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