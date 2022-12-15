Галерея ⟩ Метель не помешала памятному мероприятию, посвященному погибшим полицейским

Мемориал в Мяо в уезде Ярвамаа был воздвигнут в память о трагически погибших дорожных полицейских Мареке Лемминге и Арго Киви, которые вместе с коллегами Янеком Челядиновым и Вяйно Нейдо 15 декабря 1994 года остановили в Мяо грузовик КАМАЗ для проверки документов и груза. Грузовик был загружен алкоголем, украденным накануне в Таллинне. Во время осмотра груза Андрей Илюхин вышел из грузовика и открыл огонь по полицейским. Марек Лемминг был убит на месте, Арго Киви умер по дороге в больницу, Янек Челядинов был тяжело ранен в перестрелке, Вяйно Нейдо был единственным невредимым.

В восстановившей независимость Эстонии 25 полицейских погибли при исполнении служебных обязанностей.