Фото с места происшествия ⟩ Тяжелое ДТП в Ида-Вирумаа: погибли три человека

Около 18.30 в центр экстренной помощи поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса и двух легковых автомобилей на 16-м километре шоссе Йыхви-Тарту. По предварительной информации, есть три погибших, количество пострадавших уточняется, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

В пресс-службе Восточного спасательного центра подтвердили, что авария унесла жизни трех человек, по предварительным данным, три человека доставлены в больницу.

Как сообщил начальник оперативного отдела Восточной префектуры Яанус Муракас, по предварительным данным, внедорожник Mitsubishi, следовавший из Йыхви, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, направлявшимся в сторону Йыхви. В результате столкновения Mercedes, двигавшийся в направлении Йыхви, съехал в кювет.

Автобус, попавший в аварию, принадлежит компании AS Go Group и следовал по региональному маршруту, сказал Керсти Горстов, менеджер по коммуникациям Go Group. Водитель автобуса также пострадал в аварии и был доставлен в больницу.

Дорога, на которой произошла авария, была ветреной, и в момент аварии шел снег. Авария произошла на прямом участке дороги, где ограничение максимальной скорости составляет 90 км/ч.