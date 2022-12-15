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По меньшей мере три человека погибли в ДТП на шоссе Йыхви-Тарту

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rus.postimees.ee
По меньшей мере три человека погибли в ДТП на шоссе Йыхви-Тарту
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Полицейская машина на месте аварии. Фото иллюстративное.
Полицейская машина на месте аварии. Фото иллюстративное. Фото: Dmitri Kotjuh

По меньшей мере три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии на 16-м километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга в волости Алутагузе в Ида Вирума.

Около 18.30 в центр экстренной помощи поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса и двух легковых автомобилей на 16-м километре шоссе Йыхви-Тарту. По предварительной информации, есть три погибших, количество раненых уточняется, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

В настоящее время движение частично восстановлено, и сотрудники полиции регулируют движение.

Все обстоятельства происшествия еще устанавливаются.

На месте происшествия работают полицейские патрули и спасатели.

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