По меньшей мере три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии на 16-м километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга в волости Алутагузе в Ида Вирума.
По меньшей мере три человека погибли в ДТП на шоссе Йыхви-Тарту
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По меньшей мере три человека погибли в ДТП на шоссе Йыхви-Тарту
Около 18.30 в центр экстренной помощи поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса и двух легковых автомобилей на 16-м километре шоссе Йыхви-Тарту. По предварительной информации, есть три погибших, количество раненых уточняется, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
В настоящее время движение частично восстановлено, и сотрудники полиции регулируют движение.
Все обстоятельства происшествия еще устанавливаются.
На месте происшествия работают полицейские патрули и спасатели.
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