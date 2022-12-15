По меньшей мере три человека погибли в ДТП на шоссе Йыхви-Тарту

Около 18.30 в центр экстренной помощи поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса и двух легковых автомобилей на 16-м километре шоссе Йыхви-Тарту. По предварительной информации, есть три погибших, количество раненых уточняется, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.