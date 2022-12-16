Какие нарушения чаще всего фиксировались на рынке в уходящем году? Кто их совершал? Ответил ли кто-то за незаконное увольнение медиков и полицейских, отказавшихся от вакцинации? Как повлиял на рынок труда энергокризис?
итоги ⟩ Студия Postimees: что удивило Трудовую инспекцию в уходящем году?
13:00
Студия Postimees: что удивило Трудовую инспекцию в уходящем году?
Подведем итоги года в прямом эфире Rus.Postimees с гендиректором Трудовой инспекции Меэли Мийдла-Ванаталу. Смотрите интервью в 13:00!
- С какими вызовами столкнулись инспекторы на рынке труда?
- Много ли сокращений, увольнений и жалоб обусловлено энергокризисом?
- Какие еще проблемы обострились в течение года на рынке труда?
- Кто ответил за незаконное увольнение медиков и полицейских, отказавшихся от вакцинации?
- Сколько всего увольнений было зафиксировано на почве вакцинации? Многим ли удалось восстановиться?
- В чем помогли работникам и работодателям европейские директивы, под которые в течение года подгонялось Трудовое законодательство?
- Стало ли меньше проблем с трудоустройством украинских беженцев?
- Как изменился характер жалоб во втором полугодии?
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