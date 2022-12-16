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итоги ⟩ Студия Postimees: что удивило Трудовую инспекцию в уходящем году?

13:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: что удивило Трудовую инспекцию в уходящем году?
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Какие нарушения чаще всего фиксировались на рынке в уходящем году? Кто их совершал? Ответил ли кто-то за незаконное увольнение медиков и полицейских, отказавшихся от вакцинации? Как повлиял на рынок труда энергокризис?

Подведем итоги года в прямом эфире Rus.Postimees с гендиректором Трудовой инспекции Меэли Мийдла-Ванаталу. Смотрите интервью в 13:00!

  • С какими вызовами столкнулись инспекторы на рынке труда?
  • Много ли сокращений, увольнений и жалоб обусловлено энергокризисом?
  • Какие еще проблемы обострились в течение года на рынке труда?
  • Кто ответил за незаконное увольнение медиков и полицейских, отказавшихся от вакцинации?
  • Сколько всего увольнений было зафиксировано на почве вакцинации? Многим ли удалось восстановиться?
  • В чем помогли работникам и работодателям европейские директивы, под которые в течение года подгонялось Трудовое законодательство?
  • Стало ли меньше проблем с трудоустройством украинских беженцев?
  • Как изменился характер жалоб во втором полугодии?
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