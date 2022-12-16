Когда можно требовать от работодателя компенсаций на электричество и психолога

Сокращаемые работники часто интересуются, на сколько можно покидать работу, чтобы посещать собеседования с другими работодателями. Закон обязывает работодателя предоставлять работнику такую возможность, но не уточняет, надолго ли можно отлучаться с работы – на час-два или на целый день.
– Какие еще проблемы обострились на рынке труда во втором полугодии?
– Много вопросов по частично оплачиваемому рабочему времени. Это связано с тем, что работодатели ищут возможности для экономии, но стараются избежать сокращений и надеются вернуться к прежним объемам производства.
– Наверняка бизнесмены в такой ситуации ищут возможность сократить производство в темное время суток, предлагают сотрудникам работать дистанционно и т.д.
– Да, это все актуально. При этом некоторые работники не хотят возвращаться в офисы, опробовав работу на дому в период коронакризиса, а кто-то, наоборот, отказывается работать дома и стремится в офис, а работодатель уже отказался от офиса.
– Работа на дому сопряжена с определенными расходами для работников. Кто их компенсирует?
– Стороны должны договориться об объеме компенсаций.
Работник может требовать от работодателя частичной компенсации затрат на приобретение рабочего стола, стула и оплату электросчетов.
– Еще одна горячая тема последних дней – снегопады и сугробы. Можно ли не явиться на работу из-за непогоды?
– Работодатели обращаются в инспекцию с вопросом, а что тогда делать, если работник не может приехать на работу и дистанционка – это не выход?