Когда можно требовать от работодателя компенсаций на электричество и психолога

Итоги года в студии Rus.Postimees подведены на этот раз с гендиректором Трудовой инспекции Меэли Мийдла-Ванаталу.

Выдержки из беседы:

– Что удивило Трудовую инспекцию в уходящем году?

– Удивило то, что снизилось количество обращений в Комиссию по трудовым спорам. Несмотря на все кризисы – с ковидом, беженцами, энергорынком и сокращениями на предприятиях – количество обращений в комиссию уменьшилось за год на 15–20%. Точных причин этого мы пока не знаем.

– Как повлиял на рынок труда энергокризис? Много ли сокращений, увольнений, жалоб было обусловлено именно этим?

– В последние месяцы мы видим очень много обращений в связи с расторжением трудовых отношений.

Вопросы поступают и со стороны работодателей, и со стороны работников. Прежде всего, в связи с сокращениями.

Кроме того, спрашивают по процедурам банкротства предприятий. Люди хотят знать, как долго им ждать расторжения трудового договора, выплаты зарплат и компенсаций.

Частота обращений заметно увеличилась. Очень большая активность зафиксирована и на инфотелефоне 604000 и в почтовом ящике юриста. Чаще стали обращаться и в Комиссию по трудовым спорам. И связано это, как правило, с неполученным расчетом либо с невыплаченной зарплатой.