Пт, 16.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Когда можно требовать от работодателя компенсаций на электричество и психолога

Вопросы по сокращениям и банкротству – самые частые
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Когда можно требовать от работодателя компенсаций на электричество и психолога
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
  • Существуют компенсации на рабочую мебель и электросчета
  • Неявка на работу из-за снега иногда не считается прогулом
  • Поступает много жалоб на психические расстройства

Какие нарушения чаще всего фиксировались на рынке труда в уходящем году? Кто ответил за незаконное увольнение медиков и полицейских, отказавшихся от вакцинации? Как повлиял на рынок труда энергокризис?

Итоги года в студии Rus.Postimees подведены на этот раз с гендиректором Трудовой инспекции Меэли Мийдла-Ванаталу.

Выдержки из беседы:

– Что удивило Трудовую инспекцию в уходящем году?

– Удивило то, что снизилось количество обращений в Комиссию по трудовым спорам. Несмотря на все кризисы – с ковидом, беженцами, энергорынком и сокращениями на предприятиях – количество обращений в комиссию уменьшилось за год на 15–20%. Точных причин этого мы пока не знаем.

– Как повлиял на рынок труда энергокризис? Много ли сокращений, увольнений, жалоб было обусловлено именно этим?

– В последние месяцы мы видим очень много обращений в связи с расторжением трудовых отношений.

Вопросы поступают и со стороны работодателей, и со стороны работников. Прежде всего, в связи с сокращениями.

Кроме того, спрашивают по процедурам банкротства предприятий. Люди хотят знать, как долго им ждать расторжения трудового договора, выплаты зарплат и компенсаций.

Частота обращений заметно увеличилась. Очень большая активность зафиксирована и на инфотелефоне 604000 и в почтовом ящике юриста. Чаще стали обращаться и в Комиссию по трудовым спорам. И связано это, как правило, с неполученным расчетом либо с невыплаченной зарплатой.

Когда у работодателя нет денег, чтобы рассчитаться с работником, то наиболее оптимальный вариант для работника, чтобы работодатель оформил ему сокращение. Это позволит работнику обратиться в Кассу страхования от безработицы, зарегистрировавшись в качестве безработного, и ходатайствовать о выплате всех положенных ему по закону компенсаций. Причем сделать это можно еще до того, как будет получен окончательный расчет от работодателя либо завершится процедура ликвидации и банкротства предприятия.

Сокращаемые работники часто интересуются, на сколько можно покидать работу, чтобы посещать собеседования с другими работодателями. Закон обязывает работодателя предоставлять работнику такую возможность, но не уточняет, надолго ли можно отлучаться с работы – на час-два или на целый день.

– Какие еще проблемы обострились на рынке труда во втором полугодии?

– Много вопросов по частично оплачиваемому рабочему времени. Это связано с тем, что работодатели ищут возможности для экономии, но стараются избежать сокращений и надеются вернуться к прежним объемам производства.

– Наверняка бизнесмены в такой ситуации ищут возможность сократить производство в темное время суток, предлагают сотрудникам работать дистанционно и т.д.

– Да, это все актуально. При этом некоторые работники не хотят возвращаться в офисы, опробовав работу на дому в период коронакризиса, а кто-то, наоборот, отказывается работать дома и стремится в офис, а работодатель уже отказался от офиса.

– Работа на дому сопряжена с определенными расходами для работников. Кто их компенсирует?

– Стороны должны договориться об объеме компенсаций.

Работник может требовать от работодателя частичной компенсации затрат на приобретение рабочего стола, стула и оплату электросчетов.

– Еще одна горячая тема последних дней – снегопады и сугробы. Можно ли не явиться на работу из-за непогоды?

– Работодатели обращаются в инспекцию с вопросом, а что тогда делать, если работник не может приехать на работу и дистанционка – это не выход?

Нельзя просто так не явиться на работу. Можно взять отпуск за счет оплачиваемого периода или за свой счет, либо отработать позже пропущенное время.

В таком случае самое главное – диалог сторон. Бывает даже так, что работодатели просто не могут дозвониться до работника. 

– В уходящем году суд признал незаконным увольнение медиков и полицейских, отказавшихся от вакцинации. Кто ответил за незаконные действия? И каковы последствия судебных решений?

– Ответственность за подобные решения всегда лежит на работодателе. Расторжение трудовых договоров – это крайняя мера. Прежде всего работодатель всегда должен предложить работнику альтернативу.

Уже с начала года в Инспекцию стали обращаться люди, выигравшие дело в суде. Они интересовались, можно ли сразу вернуться на работу. Такой возможности нет, если это не предусмотрено решением суда. При этом суд определяет размер компенсации работнику за незаконное увольнение.

Отмечу, что ряд работодателей проявил готовность принять бывших сотрудников обратно. Подобное возможно только по согласию обеих сторон.

– В чем помогли работникам и работодателям европейские директивы, под которые в течение года подгонялось Трудовое законодательство?

– Многие изменения вступили в силу с 1 августа. Теперь работодателю приходится больше информировать работника о существующих на предприятии возможностях.

Например, это касается предоставления дополнительного отпуска, о чем раньше работники могли просто не знать по умолчанию работодателя.

Кроме того, теперь в законе четко оговаривается, как оплачивается сверхурочная работа, и работодатель должен подробно об этом информировать своего работника.

– Стало ли меньше проблем с трудоустройством украинских беженцев? Ранее вы не раз отмечали в этой студии, что есть попытки применения серых схем и невыплаты зарплат…

– Судя по тем предложениям, которые появляются в соцсетях и различных группах, такая проблема до сих пор существует. Тут многое зависит от осведомленности самих работников. На наш инфотелефон поступает 1-2 процента звонков с вопросами о законности действий в отношении украинских работников. Поступают обращения на данную тему и в Комиссию по трудовым спорам.

– Как в целом изменился характер жалоб во втором полугодии?

– Много жалоб касается душевного здоровья работников.

Согласно Закону о гигиене и безопасности труда, работодатель обязан реагировать на такие жалобы.

Сами работодатели часто спрашивают, как оценить риски и помочь сотруднику, можно ли его заставить обратиться за помощью к психологу, и кто должен это оплачивать. Работники пытаются выяснить в Инспекции, что делать, если тревога в отношении поведения работодателя и коллег возрастает, куда обращаться за помощью.

– Психические расстройства становятся реальной проблемой?

– Да, конечно. Возможно, люди просто смелее об этом сейчас говорят. 

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: что удивило Трудовую инспекцию в уходящем году? Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / MarcCain
Студия Postimees: что удивило Трудовую инспекцию в уходящем году? Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / MarcCain Фото: Eero Vabamägi
  • С какими вызовами столкнулись инспекторы на рынке труда?
  • Много ли сокращений, увольнений и жалоб обусловлено энергокризисом?
  • Какие еще проблемы обострились в течение года на рынке труда?
  • Кто ответил за незаконное увольнение медиков и полицейских, отказавшихся от вакцинации?
  • Сколько всего увольнений было зафиксировано на почве вакцинации? Многим ли удалось восстановиться?
  • В чем помогли работникам и работодателям европейские директивы, под которые в течение года подгонялось Трудовое законодательство?
  • Стало ли меньше проблем с трудоустройством украинских беженцев?
  • Как изменился характер жалоб во втором полугодии?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja/ MarcCain 

Ключевые слова
Наверх