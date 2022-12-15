Видео ⟩ Министр здоровья Петерсон опять потянулся к снюсу, но в последний момент опомнился

«Скажем так, в течение нескольких часов действительно возникает потребность. Зависимость действительно есть, и когда ты так долго сидишь, у тебя возникает мысль, что хм... где мой снюс?» - говорит министр здравоохранения и труда Пеэп Петерсон, который утверждает, что во время брифинга он чуть не засунул никотиновую подушечку обратно под губу.