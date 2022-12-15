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Видео ⟩ Министр здоровья Петерсон опять потянулся к снюсу, но в последний момент опомнился

Мерилин Няреп
, ежедневный редактор
Министр здоровья Петерсон опять потянулся к снюсу, но в последний момент опомнился
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Министр здоровья и труда Пеэп Петерсон.
Министр здоровья и труда Пеэп Петерсон. Фото: Postimees / SILLE ANNUK

«Скажем так, в течение нескольких часов действительно возникает потребность. Зависимость действительно есть, и когда ты так долго сидишь, у тебя возникает мысль, что хм... где мой снюс?» - говорит министр здравоохранения и труда Пеэп Петерсон, который утверждает, что во время брифинга он чуть не засунул никотиновую подушечку обратно под губу.

На вчерашнем информационном заседании Рийгикогу у министра здоровья и труда возникло большое искушение закинуть снюс. Некоторое время он активно двигал языком во рту, пока Урмас Рейнсалу отвечал на вопросы членов парламента рядом с ним. Поскольку Рейнсалу говорил много, камера, естественно, была сосредоточена на них.

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