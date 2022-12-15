На что пойдут деньги Таллинна: горсобрание утвердило бюджет на 2023 год

Бюджет города Таллинна на 2023 год включает 902,1 миллиона евро на накладные расходы, что на 8,8% больше, чем в пересмотренном бюджете на 2022 год. В проекте бюджета предусмотрено 217,6 млн евро на инвестиции в 2023 году, что на 4,7% меньше, чем в пересмотренном бюджете на 2022 год, сообщило городская управа в конце ноября.

Общий доход города на 2023 год прогнозируется на уровне 967 млн евро, из которых 68,7% составляют налоговые поступления. Крупнейшим источником доходов города является подоходный налог с физических лиц, который составляет 624,7 млн евро, что на 6,6% больше, чем прогнозировалось на 2022 год. Дотации от государства и других учреждений прогнозируются в размере 171,7 млн евро, доходы от продажи товаров и услуг учреждениями города - 96,7 млн евро, земельный налог - 25,4 млн евро, внешнее финансирование - 22,1 млн евро.

Для финансирования инвестиций город планирует занять до 90 млн евро в 2023 году, что приведет к тому, что к концу 2023 года чистый долг составит 30%. До 76,6 млн евро будет также направлено из резервов, накопленных в предыдущие годы, на покрытие бюджетных расходов.

По словам председателя горсовета Евгения Осиновского, существенная часть бюджета 2023 года - это образование. Например, зарплата воспитателя детского сада будет гарантированной за счет ее повышения с нового года на 24% до 1 749 евро, а зарплата помощника воспитателя вырастет на 40% до 1 050 евро. Кроме того, с нового года город продлит отпуск для помощников до 35 дней в году, сообщил Осиновский в пресс-релизе.