США ввели финансовые санкции против одного из самых богатых людей России

Госдепартамент вводит санкции против Владимира Потанина, одного из богатейших российских олигархов и близкого соратника президента Владимира Путина, а также трех членов его семьи и его компании «Интеррос», - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Внесение Росбанка и других учреждений, связанных с финансовым сектором России, в черный список является частью усилий правительства США по ограничению возможностей России финансировать свою бесчестную войну против Украины, заявило Министерство финансов.

Министерство финансов США вводит санкции против 18 юридических лиц, связанных с российским финансовым сектором, в то время как Госдепартамент нацелился на Потанина, его сеть и 40 других лиц, связанных с российским правительством.

«Введя дополнительные санкции против крупных российских банков, мы усиливаем изоляцию России от мировых рынков», - сказал Брайан Нельсон, помощник министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки.

Росбанк - это российский коммерческий банк, который Потанин приобрел в этом году. Он рассматривается как важная кредитная организация, обладающая мощным потенциалом, говорится в заявлении министерства финансов.

Чиновники также ввели меры в отношении 29 глав российских муниципалитетов и двух членов их семей, а также на одно семейное объединение.

«Эти губернаторы направляют и обеспечивают набор граждан в вооруженные силы в соответствии с недавним приказом России о мобилизации», - сказал Блинкен.