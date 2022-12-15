Под новые ограничения попали миллиардер и глава «Норникеля» Владимир Потанин, а также его холдинг «Интеррос». Бизнесмен был включен в SDN-список, что означает блокировку активов в США и запрет на взаимодействие с американцами. Великобритания и Канада также ввели санкции против Потанина и его сети.
США ввели финансовые санкции против одного из самых богатых людей России
Госдепартамент вводит санкции против Владимира Потанина, одного из богатейших российских олигархов и близкого соратника президента Владимира Путина, а также трех членов его семьи и его компании «Интеррос», - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Внесение Росбанка и других учреждений, связанных с финансовым сектором России, в черный список является частью усилий правительства США по ограничению возможностей России финансировать свою бесчестную войну против Украины, заявило Министерство финансов.
Министерство финансов США вводит санкции против 18 юридических лиц, связанных с российским финансовым сектором, в то время как Госдепартамент нацелился на Потанина, его сеть и 40 других лиц, связанных с российским правительством.
«Введя дополнительные санкции против крупных российских банков, мы усиливаем изоляцию России от мировых рынков», - сказал Брайан Нельсон, помощник министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки.
Росбанк - это российский коммерческий банк, который Потанин приобрел в этом году. Он рассматривается как важная кредитная организация, обладающая мощным потенциалом, говорится в заявлении министерства финансов.
Чиновники также ввели меры в отношении 29 глав российских муниципалитетов и двух членов их семей, а также на одно семейное объединение.
«Эти губернаторы направляют и обеспечивают набор граждан в вооруженные силы в соответствии с недавним приказом России о мобилизации», - сказал Блинкен.
Потанин ранее был заместителем премьер-министра Российской Федерации и имеет прямые связи с президентом Владимиром Путиным, по данным Государственного департамента США.