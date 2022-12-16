СМИ, банк, около 200 новых лиц: Евросоюз принял девятый пакет санкций против РФ

Европейский Союз в пятницу, 16 декабря, ввел ограничения на экспорт товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать совершенствованию оборонного сектора Российской Федерации. В санкционный список, связанный с военно-промышленным комплексом России, внесены еще 168 субъектов, таким образом их уже 410. Во избежание обхода санкций в список также включены некоторые подконтрольные России организации, базирующиеся в незаконно аннексированном Крыму и Севастополе.

Запрещается поставлять России «основные химические вещества», нервно-паралитические вещества, приборы ночного видения и радионавигационное оборудование, электронику и IT-компоненты, «которые могут быть использованы российской военной машиной», сказано в сообщении Совета ЕС. В сообщении Еврокомиссии в пример приводятся такие товары, как маскировочное снаряжение, химическое и биологическое оборудование, средства подавления беспорядков и электронные компоненты, уже обнаруженные в российских военных системах на поле боя. Запрет распространяется даже на игрушечные и любительские дроны, портативные компьютеры и вычислительные компоненты, фотоаппараты и объективы.

Кроме того, Евросоюз расширит запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с авиацией и космической отраслью, включив в него авиационные двигатели и их детали. Запрет будет распространяться как на пилотируемые, так и на беспилотные летательные аппараты. Это означает, что отныне будет действовать запрет на прямой экспорт двигателей для дронов в Россию и любую третью страну, которая могла бы поставлять ей дроны.