Ликвидация сбоев в электроснабжении на Сааремаа может обойтись в два миллиона евро, включая в первую очередь восстановление сети, пишет ERR.

Хярм пообещал, что все клиенты, которые имеют на это право, получат компенсацию своих убытков, но точных условий пока нет.