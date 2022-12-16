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Ликвидация сбоев в электроснабжении на Сааремаа может обойтись в два миллиона евро

rus.postimees.ee
Ликвидация сбоев в электроснабжении на Сааремаа может обойтись в два миллиона евро
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Утром 15 декабря 1200 домохозяйств по-прежнему были обесточены.
Утром 15 декабря 1200 домохозяйств по-прежнему были обесточены. Фото: Valmar Voolaid / Elektrilevi

Председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм назвал отключение электроэнергии на Сааремаа особенно чрезвычайной ситуацией, которую было бы очень трудно предотвратить.

Ликвидация сбоев в электроснабжении на Сааремаа может обойтись в два миллиона евро, включая в первую очередь восстановление сети, пишет ERR.

Хярм пообещал, что все клиенты, которые имеют на это право, получат компенсацию своих убытков, но точных условий пока нет.

На утро пятницы аварий из-за снежной бури на Хийумаа не произошло, а на Сааремаа без электричества остаются чуть более 200 домохозяйств.

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