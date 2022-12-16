Как выяснилось из результатов опроса, проведенного банком SEB, жители Эстонии и Литвы более активно используют подарочную бумагу повторно по сравнению с жителями Латвии. Искусственные ели предпочитают 34% жителей Эстонии и 25% жителей Латвии. Более половины респондентов как в Эстонии, так и в Латвии планируют использовать такое же количество рождественского светового декора, как и в прошлом году.
ИССЛЕДОВАНИЕ ⟩ Жители Эстонии не готовы экономить на рождественском освещении
Исследование, проведенное в Эстонии, Латвии и Литве, показало, что повторное использование подарочной бумаги довольно широко распространено в странах Балтии.
Лидируют здесь Литва и Эстония, где 55% и 44% респондентов соответственно повторно используют для упаковки подарков бумагу, которая есть у них дома. А вот в Латвии имеющуюся упаковочную бумагу используют 39% респондентов, в то время как почти 60% для упаковки подарков приобретают новую бумагу или подарочный пакет. В Эстонии повторное использование упаковочных материалов для подарков наиболее популярно среди людей в возрасте от 30 до 49 лет (приблизительно половина респондентов).
Опрос SEB показал, что среди жителей Эстонии растет популярность искусственных елей (34% респондентов). Живую ель планируют купить 18% респондентов, а 25% опрошенных отправятся за елкой в лес. В Латвии рождественская елка из леса еще популярнее — такой ответ дали 31% опрошенных, а купить настоящую ель планируют 20%. В Латвии 25% участников опроса отдают предпочтение искусственной ели.
В ходе проведенного в ноябре опроса, у жителей Эстонии и Латвии поинтересовались, планируют ли они уменьшить количество рождественского светового декора в связи с высокими ценами на электроэнергию. Более половины респондентов (55% в Эстонии, 54% в Латвии) отметили, что планируют такое же рождественское освещение, что и в прошлом году. 16% респондентов в Эстонии и 17% респондентов в Латвии планируют использовать при украшении своего дома меньше рождественского освещения, чем в прошлом году.