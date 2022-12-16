ИССЛЕДОВАНИЕ ⟩ Жители Эстонии не готовы экономить на рождественском освещении

Исследование, проведенное в Эстонии, Латвии и Литве, показало, что повторное использование подарочной бумаги довольно широко распространено в странах Балтии.

Лидируют здесь Литва и Эстония, где 55% и 44% респондентов соответственно повторно используют для упаковки подарков бумагу, которая есть у них дома. А вот в Латвии имеющуюся упаковочную бумагу используют 39% респондентов, в то время как почти 60% для упаковки подарков приобретают новую бумагу или подарочный пакет. В Эстонии повторное использование упаковочных материалов для подарков наиболее популярно среди людей в возрасте от 30 до 49 лет (приблизительно половина респондентов).

Опрос SEB показал, что среди жителей Эстонии растет популярность искусственных елей (34% респондентов). Живую ель планируют купить 18% респондентов, а 25% опрошенных отправятся за елкой в лес. В Латвии рождественская елка из леса еще популярнее — такой ответ дали 31% опрошенных, а купить настоящую ель планируют 20%. В Латвии 25% участников опроса отдают предпочтение искусственной ели.