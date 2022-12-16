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Средняя зарплата менеджеров по логистике ощутимо снизилась

rus.postimees.ee
Средняя зарплата менеджеров по логистике ощутимо снизилась
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Транспорт и логистика. Иллюстративное фото.
Транспорт и логистика. Иллюстративное фото. Фото: Toomas Huik.

Портал Logistikauudised.ee проанализировал медианную и среднюю заработную плату менеджеров по логистике за третий квартал 2022 года по уездам.

За основу были взяты данные о зарплатах Департамента статистики по тем уездам, где общее число менеджеров по логистике в различных компаниях превышает 20 человек, и в выяснилось, что самую высокую среднюю заработную плату в третьем квартале получали менеджеры по логистике на предприятиях, зарегистрированных в Харьюмаа (2508 евро брутто в месяц), пишет dv.ee.

Медианная зарплата менеджеров по логистике в Эстонии во втором квартале нынешнего года достигала 2202 евро, в третьем квартале – 2248 евро брутто в месяц, т.е. была на 46 евро выше.

Однако средняя зарплата менеджеров по логистике в целом по Эстонии снизилась за квартал почти на 100 евро: если во втором квартале она составляла 2510 евро брутто, то в третьем квартале — лишь 2413 евро брутто в месяц.

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