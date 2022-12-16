Средняя зарплата менеджеров по логистике ощутимо снизилась

За основу были взяты данные о зарплатах Департамента статистики по тем уездам, где общее число менеджеров по логистике в различных компаниях превышает 20 человек, и в выяснилось, что самую высокую среднюю заработную плату в третьем квартале получали менеджеры по логистике на предприятиях, зарегистрированных в Харьюмаа (2508 евро брутто в месяц), пишет dv.ee.

Медианная зарплата менеджеров по логистике в Эстонии во втором квартале нынешнего года достигала 2202 евро, в третьем квартале – 2248 евро брутто в месяц, т.е. была на 46 евро выше.