Оставшийся без титула Роналду заключил с «Реалом» любопытный договор

Суть договора заключается в том, что для поддержания формы футболисту позволят пользоваться тренировочной базой лучшего испанского клуба. Также в договоре отмечено то, что он обязан тренироваться в одиночестве и, безусловно, исключено его возвращение в клуб.

С 1 января перед 37-летним Роналду откроется возможность искать новый домашний клуб. Теперь он не обязан платить ни одному клубу за трансфер, что значительно упрощает поиски.

В данный момент футболист получил официальное предложение лишь от клуба Саудовской Аравии «Аль-Наср»,которой готов платить Роналду неплохую зарплату – предположительно, речь идет о 200 млн евро в год.