Криштиану Роналду, чья сборная вылетела с чемпионата мира, по-прежнему хочет присоединиться к какому-то из европейских клубов. Для поддержания спортивной формы он заключил со своим бывшим домашним клубом любопытный договор.
Оставшийся без титула Роналду заключил с «Реалом» любопытный договор
Суть договора заключается в том, что для поддержания формы футболисту позволят пользоваться тренировочной базой лучшего испанского клуба. Также в договоре отмечено то, что он обязан тренироваться в одиночестве и, безусловно, исключено его возвращение в клуб.
С 1 января перед 37-летним Роналду откроется возможность искать новый домашний клуб. Теперь он не обязан платить ни одному клубу за трансфер, что значительно упрощает поиски.
В данный момент футболист получил официальное предложение лишь от клуба Саудовской Аравии «Аль-Наср»,которой готов платить Роналду неплохую зарплату – предположительно, речь идет о 200 млн евро в год.
Также Роналду дал понять, что хотел бы еще поиграть в высших лигах Европы, о чем свидетельствует и заключенный с «Реалом» договор. Иначе он мог бы со спокойным сердцем отдыхать от чемпионата мира дома.