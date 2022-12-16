Занявшая второе место Сильдару прошла в финал Кубка мира

Фристайлистка обеспечила себе место в финале уже в первом туре, набрав 86 очков. Это не была идеальная попытка, поскольку в финальной части выступления она сбавила темп, что повлекло за собой пару ошибок, но благодаря сложности элементов сумела набрать много баллов.

Во второй попытке она сумела справить некоторые недочеты и это также отразилось на очках – 88,25.

Победительницей квалификации стала бронзовая призерка Олимпиады в Пекине в хафпайпе Рэйчел Каркер. Канадка, специализирующаяся именно на хафпайпе, заработала в первом туре 90, а во втором – 92 очка. Третьей в квалификации стала Брита Сигурни (США), которая набрала 85,25 очка.

За призовые места наверняка поборется занявшая четвертое место Ханна Фаульхабер, набравшая 84,75 балла в стартовой попытке, но упавшая на втором спуске. Канадка Эми Фрейзер (83,25 балла) и американка Карли Маргулис (82 балла), вероятно, также попробуют составить конкуренцию.