В Таллиннском ботаническом саду откроется рождественская выставка

На выставке будут представлены европейский и африканский остролисты и араукария, или австралийское рождественское дерево. Из молочайных можно будет увидеть пуансеттию, которую в народе называют рождественской звездой. Также посетители увидят множество других интересных и необычных видов и сортов растений, связанных с Рождеством.

Тематические экскурсии пройдут на этих выходных – 17 и 18 декабря. В 12:00 на эстонском языке и в 13:00 – на русском. Экскурсии на эстонском языке проведет ботаник Урмас Лаансоо, на русском языке о рождественских растениях расскажет гид Мария Струкова.

Желающие заняться рукоделием смогут принять участие в тематических предрождественских мастер-классах Пилле Херманн – они пройдут в эту субботу и воскресенье с 12:00 до 15:00. Подходят для детей и взрослых.

Во всех мероприятиях можно принять участие по входному билету Таллиннского ботанического сада (5 евро для взрослых и 3 евро для учеников/пенсионеров).