Пт, 16.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

В социальном доме в Ласнамяэ произошло убийство

rus.postimees.ee
В социальном доме в Ласнамяэ произошло убийство
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments 1
Наручники. Снимок иллюстративный.
Наручники. Снимок иллюстративный. Фото: Elmo Riig

Ссора, возникшая между двумя мужчинами в среду в социальном доме в Таллинне, закончилась для одного из них смертью.

Полиция узнала об убийстве два дня назад, когда выяснилось, что в расположенной на улице Махтра в Ласнамяэ квартире 27-летний мужчина набросился с ножом на 60-летнего мужчину. Оба были жильцами социального дома, сообщил Департамент полиции и погранохраны.

Пострадавший скончался от полученных ранений на месте происшествия. Полицейские задержали нападавшего, с разрешения суда он был взят под стражу. Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ключевые слова
Наверх