Ссора, возникшая между двумя мужчинами в среду в социальном доме в Таллинне, закончилась для одного из них смертью.
В социальном доме в Ласнамяэ произошло убийство
В социальном доме в Ласнамяэ произошло убийство
Полиция узнала об убийстве два дня назад, когда выяснилось, что в расположенной на улице Махтра в Ласнамяэ квартире 27-летний мужчина набросился с ножом на 60-летнего мужчину. Оба были жильцами социального дома, сообщил Департамент полиции и погранохраны.
Пострадавший скончался от полученных ранений на месте происшествия. Полицейские задержали нападавшего, с разрешения суда он был взят под стражу. Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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