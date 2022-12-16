В социальном доме в Ласнамяэ произошло убийство

Полиция узнала об убийстве два дня назад, когда выяснилось, что в расположенной на улице Махтра в Ласнамяэ квартире 27-летний мужчина набросился с ножом на 60-летнего мужчину. Оба были жильцами социального дома, сообщил Департамент полиции и погранохраны.