Мой дом - моя крепость ⟩ В пригороде Таллинне начато строительство вилл и парных домов премиум-класса

Компания решила начать строительство в период, когда несколько застройщиков уже объявили о своем решении приостановить новые проекты. «У высококачественной недвижимости всегда есть покупатель, к тому же покупатели недвижимости премиум-класса не так сильно пострадали от кризиса», — говорит исполнительный директор Everaus Kinnisvara Янар Муттик.

Застройка такого типа в окрестностях Таллинна появляется не так часто, поэтому, по словам Муттика, интерес покупателей к таким особнякам и парным домам высок – это подтверждает и тот факт, что половина объектов уже продана. «Заинтересованность клиентов и уже подписанные ими обязательственно-правовые договоры придали нам смелости начать проект и построить все дома за один этап», — добавляет Муттик.

В Ярвекюла будет построено восемь вилл и три парных дома. Здания энергетического класса А имеют геотермальное отопление и вентиляцию с рекуперацией тепла, поддерживаемую солнечными панелями. Все дома отличаются практичностью и удобством для пользователя как внутри, так и снаружи: индивидуальная зарядная станция для электромобилей, интеллектуальная автоматизация дома, решения для сортировки мусора, камин в гостиной и ванна на террасе — это лишь некоторые элементы премиум-класса, которые нравятся потенциальным покупателям.

Будущие домовладельцы также могут выбирать между планировкой с четырьмя спальнями и решением с тремя спальнями в зависимости от своих потребностей, где в главной спальне есть просторный гардероб с собственной душевой. По словам Муттика, владельцы недвижимости премиум-класса считают важным иметь возможность спроектировать дом по своему вкусу, поэтому не существует фиксированных пакетов внутренней отделки, определяемых застройщиком. Вместо пакетов предлагаются различные решения, которые заказчик может комбинировать по своему усмотрению.