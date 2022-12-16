Кристьяну Ильвесу на этапе Кубка мира пришлось одолжить у конкурентов экипировку

На PCR-соревнованиях Ильвес пролетел 89 метров и заработал 109,8 балла. Соревнования выиграл японец Риота Ямамото, набрав 135,3 балла (99,5 м). На втором месте норвежец Ярл Магнус Риибер – 97,5 м, 130,2 балла. Третье место у представителя Германии Юлиана Шмида – 98 м, 127,2 балла.

Поскольку по ряду причин соревнование по прыжкам с трамплина, которое должно было проводиться в пятницу, отменилось, Ильвес вышел на 10-километровую лыжную трассу почти на две минуты позже Ямамото.