На этапе Кубка мира в Рамзау Кристьяну Ильвесу пришлось позаимствовать экипировку у конкурентов.
Кристьяну Ильвесу на этапе Кубка мира пришлось одолжить у конкурентов экипировку
Кристьяну Ильвесу на этапе Кубка мира пришлось одолжить у конкурентов экипировку
На PCR-соревнованиях Ильвес пролетел 89 метров и заработал 109,8 балла. Соревнования выиграл японец Риота Ямамото, набрав 135,3 балла (99,5 м). На втором месте норвежец Ярл Магнус Риибер – 97,5 м, 130,2 балла. Третье место у представителя Германии Юлиана Шмида – 98 м, 127,2 балла.
Поскольку по ряду причин соревнование по прыжкам с трамплина, которое должно было проводиться в пятницу, отменилось, Ильвес вышел на 10-километровую лыжную трассу почти на две минуты позже Ямамото.
Для того, чтобы выйти на квалификацию, Ильвесу пришлось одолжить часть снаряжения, поскольку его личные вещи не успели доставить на место проведения соревнований. У него были только прыжковые лыжи и комбинезон для тренировок, остальное пришлось просить у конкурентов.