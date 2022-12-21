БОЕЦ ГОДА ⟩ Герман Баринов: парень из Пярну рискует жизнью ради свободы Украины

Последние пять лет Баринов жил в нескольких странах и искал свое призвание. До войны работал спасателем в Австралии. 24 февраля, когда Россия начала полномасштабное вторжение в соседнюю страну, Герман немедленно связался со своими родственниками, проживающими в Украине. Общение с ними и новости о ракетных обстрелах мирных городов привели к осознанию того, что его место теперь там, в Украине. «Я почувствовал детскую обиду: "Как же так? XXI век! Какого черта там происходит?"»

Когда президент Украины Владимир Зеленский объявил о наборе иностранных солдат в Вооруженные силы Украины, для Германа это стало сигналом: надо ехать! Сегодня он нашел там свое место и намерен воевать до конца. В Украине Герман выучился на военного врача и сейчас помогает вывозить раненых с передовой. «Я вывожу раненых товарищей, оказываю им помощь. Я чувствую, что это моя работа», - уверен Баринов.

На боевом дежурстве он дважды был ранен, когда машина подрывалась на мине, но, даже раненным, он спасал своих сослуживцев. За это он и получил из рук украинского президента орден «За мужество».