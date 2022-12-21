25-летний Герман Баринов - гражданин Эстонии, который сражается на войне в составе Вооруженных сил Украины. Обычный парень из Пярну уже дважды был ранен и получил из рук президента Украины орден «За мужество». Rus.Postimees присудит ему титул бойца года - своим мужеством он это заслужил.
БОЕЦ ГОДА ⟩ Герман Баринов: парень из Пярну рискует жизнью ради свободы Украины и всей Европы
Последние пять лет Баринов жил в нескольких странах и искал свое призвание. До войны работал спасателем в Австралии. 24 февраля, когда Россия начала полномасштабное вторжение в соседнюю страну, Герман немедленно связался со своими родственниками, проживающими в Украине. Общение с ними и новости о ракетных обстрелах мирных городов привели к осознанию того, что его место теперь там, в Украине. «Я почувствовал детскую обиду: "Как же так? XXI век! Какого черта там происходит?"»
Когда президент Украины Владимир Зеленский объявил о наборе иностранных солдат в Вооруженные силы Украины, для Германа это стало сигналом: надо ехать! Сегодня он нашел там свое место и намерен воевать до конца. В Украине Герман выучился на военного врача и сейчас помогает вывозить раненых с передовой. «Я вывожу раненых товарищей, оказываю им помощь. Я чувствую, что это моя работа», - уверен Баринов.
На боевом дежурстве он дважды был ранен, когда машина подрывалась на мине, но, даже раненным, он спасал своих сослуживцев. За это он и получил из рук украинского президента орден «За мужество».
Rus.Postimees публикует с 19 по 21 декабря истории людей, которые, хоть и не всегда заметно, формировали дух уходящего 2022 года. В этот раз мы сделали акцент на жителях Эстонии, которые говорят на русском языке.