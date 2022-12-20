ВИЗИОНЕР ГОДА ⟩ Олег Швайковский: ушел из большого бизнеса, построил эстонскую православную школу

«Мой уход в православную школу – это решение, к которому я шел уже несколько лет. Так называемый экзит из Nortal и корпоративного мира зрели давно. Я начал к этому готовиться еще до отъезда в Америку, четко дав понять руководству компании, что американский проект будет для меня последним», - сказал бизнесмен. Недавно Швайковский поступил в докторантуру Таллиннского университета, где занимается педагогической проблемой междисциплинарности, то есть синтеза разных предметов в обучении.

Швайковский согласен, что к нему относится модный английский термин дауншифтинг — добровольный отказ от успешной карьеры, высоких доходов и потребительской философии с целью посвятить себя моральными ценностям и служению обществу.

В то же время он не считает себя разочарованным в деловом мире и его ценностях. По его мнению, эстонский рынок информационных технологий находится на подъеме и ему есть чем гордиться. Олег Швайковский считает, что Nortal находится в авангарде всей Эстонии как ледокол в сфере информационных технологий.

Сегодня Швайковский входит в правление школы Святого Иоанна, которая через несколько лет готовится отметить свое десятилетие, и является одним из ее основателей. Если до сих пор он был только учителем физики, то вскоре возьмет на себя некоторые административные задачи, став руководителем гимназии, которая откроется в школе Святого Иоанна через год.

Олег Швайковский преподает физику на эстонском языке. Преподавание в школе ведется полностью на эстонском языке, за исключением 10 процентов детей, родным языком которых является русский. Они изучают русский язык как предмет по программе школы с русским языком обучения.

Основанная на эстонской образовательной традиции и ценностях гуманизма православная школа - это как луч света во марке, который творит Русская православная церковь Московского патриархата, открыто оправдывающая устами патриарха Кирилла войну, а значит и убийства мирных жителей в Украине.

Бизнесмен не исключает своего возвращения в предпринимательскую сферу, но в отдаленном будущем: «Конечно, не на данном этапе!».