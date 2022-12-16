В начале декабря национальный регулятор Латвии принял решение аннулировать лицензию сбежавшего из России свободного телеканала «Дождь». К этому привел ряд несомненных ошибок «Дождя». Но вызывает вопросы и радикальный шаг латвийского государства, который сложно назвать рациональным.
От редакции ⟩ Изгнание антипутинского «Дождя» из Латвии: история гораздо глубже, чем кажется
Когда 1 декабря из уст ведущего программы «Дождя» «Здесь и сейчас» прозвучала фраза: «Мы надеемся, что многим людям, в том числе военным, мы смогли помочь, например, оснащением и предметами первой необходимости на фронте», – имелась в виду просьба канала сообщать о скотском обращении российских властей с мобилизованными. Не помогли ни увольнение ведущего Алексея Коростелева, ни разъяснения главного редактора Тихона Дзядко. «Дождь» не помогал и не помогает российской армии, но на инцидент тут же наложилась память об интервью с мэром Риги, когда «Дождь» влез в историю с советскими памятниками в Латвии.
Конечно, «Дождь» не поддерживает Россию в ее нынешнем виде. Но колониальная система координат не позволила осознать, что даже если вы пытаетесь показать россиянам преступления путинской мобилизации, вы не можете поставить себя выше латвийских законов и ценностей. Ведь «Дождь» переехал не в свободную от Путина часть России, а в чужую страну, которая была в недалеком прошлом колонией России. Интересно, как бы отреагировали некоторые африканские общества, если бы СМИ из какого-нибудь американского штата начали бы на их территории проверку фактов о рабстве?
Видимо, не было ни правильных советников, ни внутренней готовности быстро приспособиться к мысли, что даже независимое российское издание должно быть чуть более смиренным и тактичным, если оно работает в приютившей его стране. Особенно, если эта страна по праву считает Россию оккупантом и преступником на фоне агрессии в Украине.
Границы эти очень тонкие – как не вызвать раздражение латышей и в то же время не оказаться чуждым зрителю в России. Может быть, этот зритель, даже будучи антипутинцем, и не сумеет примириться с тем, что русские солдаты являются как минимум соучастниками преступлений. Ведь среди них может быть друг, брат, отец.
У «Дождя», безусловно, есть достойная роль луча света в темном царстве. Они делают качественный и цивилизованный медиаконтент. У них есть сильный бренд, и они могли бы стать частью возможной трансформации России после войны, пусть пока на это мало надежды.
Сомнения многих представителей русскоязычной аудитории в законности аннексии Крыма начались именно с просмотра «Дождя». Основной площадкой телеканала уже много лет является YouTube, и они продолжат работать там. Вероятно, вскоре мы увидим, как они найдут себе дом в какой-нибудь другой столице. Может быть, Латвии стоило помочь телеканалу, мотивировать его как союзника, а не выталкивать сразу? Слова латвийских официальных лиц, что ошибки «Дождя» представляют реальную угрозу национальной безопасности, кажутся несколько преувеличенными. Но у латышей есть право решать, кто и как из иностранцев действует на их территории.
Московским либералам, которые обиделись на Латвию, стоит по примеру британцев и французов осознать свою колониальную вину и прививать эти взгляды в России. Постколониальное покаяние Запада может выглядеть чрезмерным, но благодаря ему человеколюбия в обществах стало больше, а тяга к «воспитанию туземцев» поутихла.