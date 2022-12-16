От редакции ⟩ Изгнание антипутинского «Дождя» из Латвии: история гораздо глубже, чем кажется

Границы эти очень тонкие – как не вызвать раздражение латышей и в то же время не оказаться чуждым зрителю в России. Может быть, этот зритель, даже будучи антипутинцем, и не сумеет примириться с тем, что русские солдаты являются как минимум соучастниками преступлений. Ведь среди них может быть друг, брат, отец.

У «Дождя», безусловно, есть достойная роль луча света в темном царстве. Они делают качественный и цивилизованный медиаконтент. У них есть сильный бренд, и они могли бы стать частью возможной трансформации России после войны, пусть пока на это мало надежды.

Сомнения многих представителей русскоязычной аудитории в законности аннексии Крыма начались именно с просмотра «Дождя». Основной площадкой телеканала уже много лет является YouTube, и они продолжат работать там. Вероятно, вскоре мы увидим, как они найдут себе дом в какой-нибудь другой столице. Может быть, Латвии стоило помочь телеканалу, мотивировать его как союзника, а не выталкивать сразу? Слова латвийских официальных лиц, что ошибки «Дождя» представляют реальную угрозу национальной безопасности, кажутся несколько преувеличенными. Но у латышей есть право решать, кто и как из иностранцев действует на их территории.