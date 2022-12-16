Партия реформ: Таллинн все еще борется против образования на эстонском языке

По словам лидера фракции Партии реформ Кристена Михала, за последний год в Таллинне кое-что улучшилось, но предстоит еще много работы, чтобы сделать столицу более уютной и чтобы она лучше управлялась. В качестве положительного примера Михал приводит освобождение под давлением прессы и оппозиции от должности чиновников, не владеющих языком и недружелюбно относящихся к западной ориентации Эстонии. Также он упомянул заявление горсобрания, в котором решительно поддержали Украину, а также выступили за повышение зарплат воспитателям детских садов.

«Есть несколько значимых вещей, сделанных оппозицией в столице. В качестве одного значимого акта можно отметить заявление о поддержке, сделанное под нашим руководством в отношении Украины, которое было единогласно принято горсобранием. Это заявление определило отношение столичных депутатов к будущему как принцип, что мы не будем сотрудничать с теми, кто преклоняется перед российской властью. Могу сказать, что это по-прежнему болезненный вопрос для стоящей у руля города Центристской партии, а потому очень нужный документ», – заявил председатель фракции Партии реформ в столичном горсобрании Кристен Михал.