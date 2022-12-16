Партия реформ, находящаяся в оппозиции в Таллинне, констатировала по итогам года, что общественное давление вынудило пойти на уступки прокремлевски настроенные власти, но стоящие у руля столицы по-прежнему ведут борьбу против образования на эстонском языке.
Партия реформ: Таллинн все еще борется против образования на эстонском языке
По словам лидера фракции Партии реформ Кристена Михала, за последний год в Таллинне кое-что улучшилось, но предстоит еще много работы, чтобы сделать столицу более уютной и чтобы она лучше управлялась. В качестве положительного примера Михал приводит освобождение под давлением прессы и оппозиции от должности чиновников, не владеющих языком и недружелюбно относящихся к западной ориентации Эстонии. Также он упомянул заявление горсобрания, в котором решительно поддержали Украину, а также выступили за повышение зарплат воспитателям детских садов.
«Есть несколько значимых вещей, сделанных оппозицией в столице. В качестве одного значимого акта можно отметить заявление о поддержке, сделанное под нашим руководством в отношении Украины, которое было единогласно принято горсобранием. Это заявление определило отношение столичных депутатов к будущему как принцип, что мы не будем сотрудничать с теми, кто преклоняется перед российской властью. Могу сказать, что это по-прежнему болезненный вопрос для стоящей у руля города Центристской партии, а потому очень нужный документ», – заявил председатель фракции Партии реформ в столичном горсобрании Кристен Михал.
«Относительно вопросов благосостояния мы со своей стороны долгое время оказывали давление на руководителей города, чтобы они выполнили свое обещание о том, что пособие для смягчения роста цен, выплачиваемое пожилым людям, должно быть увеличено до 200 евро. Конечная цель еще не достигнута, но с начала следующего года пособие вырастет до 175 евро, что значительно быстрее, чем планировалось. В качестве положительного шага можно также отметить имеющее символическое значение освобождение от должности ряда чиновников. Не владеющий языком Гаранжа наконец-то был уволен со своей должности, а также Чаплыгин покинул занимаемый им пост. Эти двое оставались у власти из-за благосклонности Кыварта и, вероятно, без сильного общественного давления по-прежнему бы знакомили его избирателей со своим миром ценностей», – сказал он.
По словам члена комиссии по образованию и культуре Таллиннского горсобрания Энне Пиллак, предложение о повышении заработной платы воспитателей детских садов и их помощников в 2023 году мэру Михаилу Кылварту осенью, безусловно, является значительным достижением. «Городская управа частично поддержала идею повышения зарплаты: зарплата воспитателей детских садов увеличится до 1749 евро, а зарплата их помощников повысится до 1050 евро. Вторая часть предложения заключалась в переносе повышения зарплаты на начало года. В отличие от прошлого, повышение зарплаты заложено в бюджете Таллинна на следующий год запланировано на начало года », – подтвердила Пиллак.
Вице-председатель фракции Партии реформ Сандер Андла в качестве одной из важных побед называет одобренное горсобранием предложение Партии реформ, которая хотела добавить субсидию в размере 25 евро на покупку средств безопасности к велосипедной субсидии, выплачиваемой городом. «Мы сделали шаг вперед, чтобы велосипедная субсидия была более комплексной, но ее обязательно нужно дополнить, например, следует субсидировать и покупку подержанных велосипедов, против чего до сих пор выступали соцдемы. Я верю, что это понимание когда-нибудь придет», – сказал Андла.
«В этом году нам удалось добиться много успехов, но, к сожалению, есть и такие вещи, которые нам не удалось разъяснить Центристской партии и социал-демократам. Первое, с чем нужно покончить, – это использование денег налогоплательщиков для самовосхваления. В отделе коммуникаций города по-прежнему работает около 70 человек со средней зарплатой в 2058 евро и бюджетом в три миллиона на саморекламу. В то же время в бюджете не выделено ни копейки на переход на эстоноязычное образование, а семьи с маленькими детьми по-прежнему платят за место детсаду 854 евро в год. Эти вещи нужно изменить», – сказал Михал.