Опрос недели ⟩ Таксисты и курьеры: нужно ли им владеть эстонским языком?

Комментарий автора

Усилить позиции эстонского языка как государственного – цель законопроекта об изменении Закона о языке и Закона об общественном транспорте, который инициировало Министерство образования и науки. Требование знания эстонского языка распространится прежде всего на людей, работающих на цифровых платформах – таксистов и доставщиков еды. Им предстоит улучшить свое знание эстонского языка.

По мнению министра образования и науки Тыниса Лукаса, эти новшества защитят интересы эстонского народа как потребителя и укрепят позицию эстонского языка как государственного, сделав его более заметным и доминирующим в общественном пространстве. Причиной такого законопроекта оказались многочисленные жалобы, полученные Языковым департаментом. Практика показывает, что цифровая платформа не всегда решает вопросы, возникающие между клиентом и работником, не говорящим по-эстонски. Это может быть и поиск нужного пункта назначения, и уточнение адреса, и трудности, связанные с самим заказом. Согласно законопроекту, теперь работники, получившие карту обслуживания до вступления поправок в силу, также должны будут предъявить документ, подтверждающий знание эстонского языка как минимум на уровне B1. Таким образом, эта поправка восстанавливает действовавшие до марта 2016 года требования к языковой категории для водителей такси.

Новые условия будут касаться не только работников сферы обслуживания, но и копирайтеров. Согласно законопроекту, доля аудио рекламы на иностранном языке не может превышать 20 процентов от общего объема аудиорекламы. То есть не менее 80 процентов аудиорекламы должно быть на эстонском языке. К примеру, сейчас доля аудиорекламы на эстонском языке составляет всего лишь одну треть от общего объема. Также нововведения коснутся доменных имен госучреждений и учреждений местного самоуправления, которые тоже должны быть на эстонском языке, а в адресах электронной почты сотрудники должны будут использовать только эстонские слова и сокращения. Изменения касаются и образования. Так эстонскому студенту не придется общаться с действующим в Эстонии университетом на иностранном языке. Преподавателям также гарантируется право работать на эстонском.

В рамках опроса большинство респондентов высказали полное согласие с инициативами правительства, хотя некоторые и усомнились в целесообразности требований к работникам сферы цифровых услуг по обязательному владению государственным языком на уровне B1. В целом же данная норма рассматривается населением как гарантия качества предоставляемых услуг.