Поправки к Закону об общественном транспорте приведут к ужесточению языковых требований, из-за чего цены на такси и доставку еды могут вырасти. Нужно ли таксистам и курьерам знать эстонский язык? Об этом Rus.Postimees спросил жителей Эстонии.
Опрос недели ⟩ Таксисты и курьеры: нужно ли им владеть эстонским языком?
ЛЮДМИЛА ЛУКШИНА, бухгалтер (ТАЛЛИНН)
Безобразие, когда не знают языка
Мне кажется, это хитрый подход. Государство хочет, чтобы изучали язык, а его обучение оплачивал бизнес. Все интеграционные программы – это деньги, школы, преподаватели, офисы. А тут приняли закон, и сами компании, у которых работает по 10-15 человек, не владеющих языком, должны раскошеливаться на курсы и стимулировать свой штат к получению категории. Я не говорю о курьерах по доставке еды, там сотни неговорящих, и это просто передел рынка будет. Я о малых компаниях, которые занимаются настоящими курьерскими услугами. Они попадают под удар прежде всего. Что такое курьер? Это документы, важные вещи по бизнесу, деньги, ценности. Все оказывается под вопросом. В курьерской услуге важно доверие и репутация, а не язык. Но, если такие требования введут, я готова заплатить за пиццу или доставку пакета с документами лишний евро, если он идет на язык. Безобразие, когда люди живут в стране, а государственным языком не владеют. Позор.
СТЕЛЛА ВАУС, предприниматель (ТАЛЛИНН)
Язык нужно знать
Если человек живет в Эстонии, он должен хотя бы немного уметь говорить на эстонском. Я считаю, что это в некотором смысле более корректно. Нужно знать язык хоть на каком-то, пусть низком уровне. Лично мне на самом деле все равно, потому что я могу и на английском поговорить. Но когда я думаю о своих бабушках и дедушках... Им сложно будет объясниться на английском и на русском. Предприятия должны сами следить за уровнем языка их работников при приеме на работу. Нужно знать язык хотя бы на уровне каких-то базовых фраз, которые необходимы для работы. Человек, у которого есть хотя бы какое -то знание языка – это более ценный работник.
МИРОСЛАВА ЛЮБЧЕНКО, студентка (НАРВА)
Грядут массовые увольнения
Язык надо учить, чтобы не было недопонимания между клиентом и доставщиком еды или каких-то других товаров. А как добиться понимания, если нет языка общения? Помимо этого, мне кажется, правительство выстраивает фильтр, с помощью которого оно может мотивировать транзитных иностранцев, приехавших на время заработать, чтобы они принимали решение – остаться или не задерживаться в Эстонии. С учетом того, что и школы переходят на эстонский, проблем с местными кадрами для таких фирм, как Bolt и Wolt, в скором времени не будет. Если, конечно, они будут нормально платить. Сейчас там платят мало из-за того, что на работу нанимают безъязыких. Но увольнение тех, кто не владеет языком, будет массовым, это я точно могу сказать.
ЮРИЙ САВИН, торговый работник (ТАЛЛИНН)
Получим недовольство русских
Можно было бы не предъявлять такие жесткие требования. Таксистами и доставщиками еды устраиваются не те, кто университет оканчивают, а простые люди. Чаще всего – приезжие. Вон, посмотрите, сплошь и рядом темнокожие – мы с них будем требовать эстонский? Зачем, я не совсем понимаю. Я никаких проблем не испытывал с доставкой еды, хотя редко заказываю, только когда за городом. Там же все в приложении пишется, все читаемо, а если что-то непонятно, через Google прогнать можно. Нет, я думаю, Эстония создает себе проблемы на ровном месте. Уволятся люди, которые языка не знают. Учить его ради этой работы они не будут, а идти сейчас мало куда можно без знания эстонского. Получим недовольство русских и множество безработных, вот вам и правительственная инициатива.
ОКСАНА БОНДОРЕНКО, предприниматель (РАКВЕРЕ)
Чьи уроки мы будем оплачивать?
Я языка не знаю на том уровне, который, по идее, нужен. Говорить могу, понимаю. Но заставлять учить и сдавать на категорию таксистов и развозчиков пиццы считаю глупостью. В этой сфере трудятся люди, которым на другие работы вход закрыт, или они совмещают эту работу с основной. Зачем учить и сдавать язык, если человек туда устраивался именно из-за незнания языка? Это раз. Вы знаете, что обучение языку стоит денег? Тот, кто вчера не владел языком за пять евро в час, за приличное владение эстонским потребует 7 или 9 евро в час, а это отразится на доставляемых продуктах. Это два. Я уверена, что ценник за услуги взлетит на 30–35 процентов. Вот мы и будем оплачивать уроки эстонского для приезжих из Африки и Бангладеш. Не подумайте, что я против иностранцев, я «за». Но не могу понять, почему их учебу должно оплачивать общество. Нам бы своих интегрировать, кто здесь родился, а по- эстонски ни бе ни ме. Иногда кажется, что все эти законы принимают люди, не думающие о своей стране, какие-то заезжие. Точно из Bolt уволенных в парламент выбрали!
АНАТОЛИЙ КРИСС, экспедитор (ТАЛЛИНН)
Я по-эстонски заговорил в армии
У нас подготовка языковая никакая. Сколько в это денег ни вбухивали, сколько курсов ни организовывали, а толку с гулькин нос. Я по-эстонски заговорил в армии. Служил в части здесь, так там половина ребят и офицеров говорили на эстонском. Вот вам и способ обучения. Когда жареный петух клюнет сами знаете куда, тогда и заговоришь. А вот эти все программы бесполезны. Еще туда-сюда, если молодежь попадает на острова или в глубинку, в совсем эстонскую среду, тогда еще заговорит, а так и ждать нечего. Вон Ида-Вирумаа или наш Таллинн возьми – кто не поймет тебя по-русски? Все же готовы и понять, и делать, что попросишь. А попробуй-ка во Франции на английском. Не знаю, по-моему, это очередная бесполезная затея.
БАРБИ ПИЛЬВРЕ, преподаватель Балтийской школы кино и медиа (ТАЛЛИНН)
Курьерам и таксистам язык не важен
Это абсолютно лишняя инициатива. Язык не относится к функциям доставщиков еды и водителей, потому что им нужно знать только адрес и карту читать. Мы сейчас находимся в предвыборной ситуации, и тема знания языка – исключительно политическая. У нас много сфер, где вопрос эстонского языка играет более весомую роль, чем для курьеров и таксистов. Например, эстонский в университетах – могут ли тут люди свободно говорить о сложных темах на эстонском. А на каком языке доставщик привезет мне пиццу, вообще не имеет значения. Зачастую они же имеют временный вид на жительство. Поживут года три-четыре и уедут. Но если они найдут тут себе занятие и постоянную работу, тогда уже ситуация будет немного другая.
КРИСТИАН ЭССЕН, курьер Bolt (ТАЛЛИНН)
Чья тут ответственность?
Я не понимаю, зачем это делают. Повышение зарплаты? Это бред полный, потому что количество заказов будет таким же. А курьеры не будут получать больше, и так ценники высокие. Для работы вообще не важен эстонский. Я не считаю, что это каким-то образом спасет эстонский язык или поможет курьерам. Это все лишнее, придумано непонятно для кого. Я считаю, что государство не может запустить нормальные курсы и хочет переложить ответственность с себя на предприятия. Причем контролировать это тоже должно будет предприятие, а государство просто введет систему штрафов.
Комментарий автора
Усилить позиции эстонского языка как государственного – цель законопроекта об изменении Закона о языке и Закона об общественном транспорте, который инициировало Министерство образования и науки. Требование знания эстонского языка распространится прежде всего на людей, работающих на цифровых платформах – таксистов и доставщиков еды. Им предстоит улучшить свое знание эстонского языка.
По мнению министра образования и науки Тыниса Лукаса, эти новшества защитят интересы эстонского народа как потребителя и укрепят позицию эстонского языка как государственного, сделав его более заметным и доминирующим в общественном пространстве. Причиной такого законопроекта оказались многочисленные жалобы, полученные Языковым департаментом. Практика показывает, что цифровая платформа не всегда решает вопросы, возникающие между клиентом и работником, не говорящим по-эстонски. Это может быть и поиск нужного пункта назначения, и уточнение адреса, и трудности, связанные с самим заказом. Согласно законопроекту, теперь работники, получившие карту обслуживания до вступления поправок в силу, также должны будут предъявить документ, подтверждающий знание эстонского языка как минимум на уровне B1. Таким образом, эта поправка восстанавливает действовавшие до марта 2016 года требования к языковой категории для водителей такси.
Новые условия будут касаться не только работников сферы обслуживания, но и копирайтеров. Согласно законопроекту, доля аудио рекламы на иностранном языке не может превышать 20 процентов от общего объема аудиорекламы. То есть не менее 80 процентов аудиорекламы должно быть на эстонском языке. К примеру, сейчас доля аудиорекламы на эстонском языке составляет всего лишь одну треть от общего объема. Также нововведения коснутся доменных имен госучреждений и учреждений местного самоуправления, которые тоже должны быть на эстонском языке, а в адресах электронной почты сотрудники должны будут использовать только эстонские слова и сокращения. Изменения касаются и образования. Так эстонскому студенту не придется общаться с действующим в Эстонии университетом на иностранном языке. Преподавателям также гарантируется право работать на эстонском.
В рамках опроса большинство респондентов высказали полное согласие с инициативами правительства, хотя некоторые и усомнились в целесообразности требований к работникам сферы цифровых услуг по обязательному владению государственным языком на уровне B1. В целом же данная норма рассматривается населением как гарантия качества предоставляемых услуг.
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